Trump kendi platformuyla dönüyor… Danışmanı Fırat Averbek tarih verdi

ABD'de Kasım 2020'deki Başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, medyanın gündeminden düşmüyor. Seçim sonuçlarını bir türlü kabullenemeyen ve ortaya attığı iddialarla destekçilerini kışkırtan Trump 6 Ocak’ta Kongre baskınına yol açmıştı.

Uluslararası diplomaside sosyal medyayı en aktif kullanan isim olan Trump, olayların ardından hesaplarının kapatılmasıyla en büyük gücünü kaybetti. Facebook, Instagram ve Twitter hesapları kalıcı olarak elinden uçup giden Trump’ın kendi sosyal medya girişimini hayata geçireceği öne sürülmüştü.

Söz konusu girişimle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Trump’ın danışmanlarından Fırat Averbek, eski başkanın kuracağı sosyal medya oluşumuyla ilgili tarih verdi.

‘OYUNU YENİDEN TANIMLAYACAK’



Fox News’a konuşan Averbek, “Başkan bir süredir sosyal medyadan uzaktı. Ancak yaptığı basın açıklamaları Twitter’dan yaptıklarına göre çok daha etkili. Başkan Trump’ın sosyal medyaya kendi platformuyla dönüşünü 2-3 ay içerisinde göreceğiz. Bu sosyal medyadaki en sıcak gündem olacak. Oyunu yeniden tanımlayacak ve herkes Trump’ın ne yapacağını görmek isteyecek” dedi.

‘HANGİ YÖNE GİDECEĞİ BELLİ’



Söz konusu platform için talebin çok yüksek olduğunu savunan Averbek, “Bu platform Trump’ın kendisine ait olacak. Çok fazla bilgi veremem ama hayata geçtiğinde oldukça büyük olacak. Mar-a-Lago’da çok sayıda görüşme yürütüyor ve pek çok şirket projeye dahil olmak istiyor. Ancak Trump’ın ne yapmak ve hangi yöne gitmek istediği belli” ifadelerini kullandı.