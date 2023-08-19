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TRT’nin 3’Te 3’ü Çalıntı Mı ? (VİDEOLU)
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TRT’nin 3’Te 3’ü Çalıntı Mı ? (VİDEOLU)

Sami Yavuz İsimli senarist ve müzisyen yıllar önce TRT’ye Spor ile alakalı bir proje sunduğunu ancak uzuN süre dönüş yapmayan TRT’de umudunu kestiğini bir süre sonra ise teslim ettiği projenin aynı mantık ve değişik bir isimle 3’Te 3 ismi ile hayata geçirildiğini görünce dava açıyor.Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Sami yavuz’u Gündem programında ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:55
TRT’nin 3’Te 3’ü Çalıntı Mı ? (VİDEOLU)
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İŞTE O SÜRECİ SAMİ YAVUZ’UN N KENDİ KALEMİNDEN DİNLEYELİM

Hüseyin bey merhaba, TRT davalarımla ilgili kronoloji; 05.04.2010 yılında 5 yıl üzerinde çalıştığım Maç Güncel üst adıyla Futbol odaklı yarışma programı mı TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ne kayıt ve tescil yaptırdım.

10.08.2010 yılında TRT ye programı yapım teklifinde bulundum. TRT bize hiç bir cevap vermeyip 5 yıl sonra 1 bölüm de çekilecek programı 3' e bölüp yarışmacıları 6 şarlı yarıştırarak ilk tecavüzü yaptı.

Açtığımız dava da programın dünya da emsali olmamasına rağmen mahkeme eser değil diye ret verdi.

Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda haksız rekabet davası açtık bu kez de haksız rekabet yok dendi.

Kararı istinaf a götürdük istinaf henüz bir karar vermemişken aynı çalışmamızda yer alan başka program kurallarımızdan olan 3 doğru da 1 ödül verme öngörümüzü TRT 3 te 3 diye başlatmış, TRT yi takip etmediğimden (ki takip etmek zorunda da değilim) ihlalden dünya kupası sürecinde haberdar olduk.

Haberdar olur olmaz da tekrar dava açmak durumunda kaldım. 20. Haziran duruşmamız hakime’nın sağlık sorunları olduğundan dolayı 30 Kasım 2023 saat 11;35’ e ertelendi. İlk duruşmamız olacak 3 te 3 ile ilgili;

Görüldüğü üzere Sami Yavuz isimLi senarist- müzisyen davasının peşini bırakmıyor bakalım yapılacak duruşmalar sonunda yargı neye karar verecek .

İŞTE O BELGELEFR 

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