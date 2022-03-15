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Trafik sigortası

Taşıma sigortası, zorunlu kasko sigortası, her araç sahibinin yaptırması gereken bir sigortadır. Trafik sigortası, yolda meydana gelebilecek bir kazanın yol açacağı fiziksel ve maddi zararları karşı tarafı teminat altına alarak bedelini karşılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2022 Salı 09:05
Trafik sigortası
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Taşıma sigortası, zorunlu kasko sigortası, her araç sahibinin yaptırması gereken bir sigortadır. Trafik sigortası, yolda meydana gelebilecek bir kazanın yol açacağı fiziksel ve maddi zararları karşı tarafı teminat altına alarak bedelini karşılar.

Trafik Sigortası Sorgulaması

Trafik sigortası sorgulama işlemlerini online olarak yapabilirsiniz. Acentelerden trafik sigortası teklifi alarak birçok sigorta şirketinin araçlarınızı sigortalatılma fiyatlarını tek bir ekrandan karşılaştırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken teklif aşamasında sizden istenen bilgileri girmek. 2 dakika içerisinde tekliflerinizi inceleyebilir, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi seçebilirsiniz.

Ayrıca online ödemelerle hızlı bir şekilde sigorta teminatınızı almaya başlayabilirsiniz. Trafik sigortası fiyatı hesaplanırken aracın yaşı, üreticisi, modeli, kayıtlı durumu, sürücü yaşı, hasarsızlık indirimleri gibi faktörler dikkate alınarak sunulur. Trafik sigortası fiyatları hesaplaması için fiyat teklifi alabilir, aracınız için trafik sigortası fiyatını öğrenebilirsiniz.

Trafik Sigortası Satın Almazsanız Ne Olur?

Trafik sigortası satın alınmazsa veya geciktirilirse çok sayıda cezai yaptırım olabilir. Gerekli sigortaya uyulmaması, aracın yasaklanmasına, çekilmesine ve maddi cezalara neden olabilir. Zorunlu trafik sigortası olmadan yolculuk yapılması ve durumun trafik ekiplerince tespit edilmesi halinde idari para cezası ödenmesi gerekir.

Trafik sigortasız geçirilen her gün faiziyle birlikte cezası da artması kaçınılmazdır. Ayrıca bir diğer risk olarak, trafik sigortası olmazsa, araç trafiğe kapatılarak otoparka çekilebilir. Cezaya ek olarak araç park ücreti de araç sahibi tarafından ödenecek ve bu da ödeme yükünü artıracak.

Trafik Sigortası Çeşitleri ve Ayrıntıları Nelerdir?

Trafik sigortasının iki farklı çeşidi vardır. Bunlardan biri standart olan diğerinde ekstra trafik sigortasıdır.

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortası, devletin tüm araç sahiplerinden talep ettiği ve zorunluğu olan bir kaza sonucu diğer araçlara ve üçüncü şahıslara zarar verebilecek herhangi bir durumda limitleri olan bu poliçe ile sizi korur. Bu, 1918 tarihli Karayolları Trafik Yasası kapsamında düzenlenen bir sigorta türüdür.

Ekstra Trafik Sigortası

Ekstra trafik sigortası, sigorta şirketine bağlı olarak standart teminatlara ek olarak yol yardımı, ek limitlerle beraber, araç bakımı, mini onarım gibi faydaları içeren bir sigorta ürünüdür. Ek trafik sigortası, standart trafik sigortasına göre daha geniş kapsamlıdır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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