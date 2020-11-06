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Trafiğe Ulaşıma İstanbul Maratonu Düzenlemesi

Dünyada iki kıtayı kapsayan tek parkur olan İstanbul Maratonu, bu yıl 42’nci kez koşulacak. Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılacağı için Metrobüs araçları FSM köprüsünü kullanacak. Maraton bölgesindeki pek çok hat da farklı güzergahlar kullanacak. Maratona katılacak sporcular ve görevliler katılım belgelerini gösterip İETT araçlarına ücretsiz binebilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Kasım 2020 Cuma 09:45
Trafiğe Ulaşıma İstanbul Maratonu Düzenlemesi
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8 Kasım Pazar günü İstanbul Maratonu 42’nci kez koşulacak. Alınan kararlara göre, maraton nedeniyle saat 08.30 ile 15.00 arasında sporcular ve görevliler belgelerini göstermeleri halinde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve sahil hattındaki pek çok yol araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner


Kapatılacak yollar şunlar:

1. Parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

2. Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

2. Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

3. Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

4. Kumkapı (Kumluk Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

5. Namık Kemal Caddesi ile sahil Kennedy Caddesi bağlantısı kapatılacak

6. Galata Köprüsü

7. Karaköy Fındıklı Beşktaş sahil yolu

8. Barbaros Bulvarı E-5 sapağı

9. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

10. Köprü sonrası Altunizade Köprüsü

11. Altunizade Köprüsü üzerinden yapılan “U” dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı

12. Barbaros Bulvarı

13. Sahil güzergahı Beşiktaş – Dolmabahçe – Fındıklı – Karaköy – Galata Köprüsü

14. Eminönü – Eyüp istikametinde Unkapanı – Fener - Balat

15. “U” dönüşüyle Balat – Fener – Unkapanı – Sirkeci – Çatladıkapı hattından geçen yarış Yenikapı’da son bulacak.


METROBÜS SEFERLERİ FSM ÜZERİNDEN
Pazar günü programına göre çalışacak Metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde yapılacak. Sabah 08.00 ile 15.00 arasında ise hattın Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatılması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.
Metrobüs araçları Zincirlikuyu’dan hattan çıkarak FSM’ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık’ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında da yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (iTHA)

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