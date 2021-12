Tp’den Ezber Bozan Asgari Ücret Açıklaması

Bu milleti 200 dolara dünyanın hizmetçisi, ülkeyi kapitalizmin fabrika çöplüğü yapmayın.”



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) asgari ücret gündemi üzerine değerlendirmeler geldi.

Basın toplantısı düzenleyen BTP Sözcüsü Emre Polat, “Son birkaç haftadır 2022 yılının asgari ücretinin ne olacağı tartışılıyor. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Hükümet yetkililerinin verdiği sinyaller yeni asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerinde olacağı yönünde. Bu rakamı da “Bugüne kadar görülmemiş zam” diye lanse ediyorlar. Onlara göre öyle, çünkü onların asgari ücretliye reva gördükleri her zaman açlık sınırının altında bir rakam. Peki muhalefetteki durum ne? Onlar da ‘yok 4 bin olmasın 4 bin 500 olsun’ diyor. En cömerdi ‘5 bin olsun’u yarım ağızla ancak diyebiliyor.” dedi.



“Asgari ücret 10 bin lira olacak”



Bu konuda iktidarın da muhalefetin de BTP’nin 10 yıl önce ortaya koyduğu vizyondan çok geride olduğunu söyleyen Polat, “Onlara göre bu rakamlar işçinin rüyasında göremeyeceği rakamlar. Ve hepsinden önemlisi onların 10 yıl sonra da olsa bu rakamları zikredebiliyor olmaları, Haydar Hocanın ortaya koyduğu irade ve modelin eseridir. Onlar işçiyi açlığa mahkum eden bu rakamları hayal gibi satarken biz ne diyoruz. Asgari ücret 10 bin TL’nin üzerinde olacak. Asgari ücret 10 bin TL’nin üzerinde olmak zorundadır. Bu ücreti verebilecek tek parti de Bağımsız Türkiye Partisi’dir.” ifadelerini kullandı.



“Siz 4 bin lira verirseniz ülke batar”



Açıklamasında “Onlar, 4 bin TL’yi açıkladıklarında Türkiye’de işsizlik ve kayıt dışı ekonomi tarihinde görmediği seviyelere ulaşır. Birçok kobi batar, esnaf kepenk kapatır, ekonomi tepetaklak olur.” diyen BTP Sözcüsü Emre Polat şöyle devam etti; “Neden? Çünkü onlar bu rakamları zaten can çekişen işverene yıkmanın peşindeler. Milli Ekonomi Modeli ile biz ne yapacağız? Asgari ücret farkını işverene yansıtmayacağız. Bu fark modelin bir gereği olarak devlet tarafından karşılanacak. Aramızdaki fark nedir biliyor musunuz? Siz 4 bin TL ile ülkeyi batırırsınız, biz 10 bin TL ile ülkeyi şaha kaldırırız. Yani Genel Başkanımız Hüseyin Baş’ın da ifadesiyle, bu rakamları siz vermeye çalıştığınızda ülkeyi batırırsınız, biz yaptığımızda ülkeyi ayağa kaldırırız.”



Çin modeli diyen iktidara ‘Çin’ tavsiyesi



İktidarın Çin modeli söylemlerine de cevap veren Emre Polat, “Tutturmuşlar Çin modeli diye bir şey. Neymiş efendim, yüksek kur ile Türkiye dünyaya ürün satacak, ihracat patlayacak! Çin’in 10 sene önce terk ettiği bu modelde hükümetin özendiği ve dünyaya pazarladığı en temel argüman ise 200 dolar maaşla çalışacak köle işçiler cenneti Türkiye.” dedi.

Türk milletinin bu sefaleti hak etmediğini belirten Polat şunları söyledi, “Çin modeli, Almanya modeli, Amerika modeli, bilmem ne modeli dediniz ama bir türlü bir Türk’ün Haydar Hocanın kaleme aldığı ve tüm dünyaya uygulattığı Milli Ekonomi Modeli diyemediniz. Haydar hoca, “Bu ülke, bu millet için yazdım. Tüm dünya uyguladı ama bir türlü kendi ülkeme, milletime uygulatamadım” diye sitem etmemiş miydi? Kurtuluşu aradığınız Çin, 10 yıl önce 2014 yılında dünyanın köle işçiler cenneti olma ve kapitalizmin fabrika çöplüğü olma modelinden Haydar Hocanın modeli ile çıktı. 2013 yılında Rus Duma’sında Haydar Hoca’nın yaptığı tarihi toplantıdan sonra Çin hemen harekete geçti ve Haydar Hocanın modelini uygulamaya koydu. Kendi vatandaşını tüketim gücü yüksek, kendi kendine yetecek bir gelire kavuşturarak hem refah seviyesini yükseltti hem de kapitalizmin kölesi olmaktan kurtuldu. Çin’in artık dünyaya mal satmaya ihtiyacı yok. Kendi kendine yeten güçlü bir ülke. Bizimkilerin dili varmıyor ama biz söyleyelim:

İlle de bir Çin modeli uygulayacaksanız, Haydar Hoca demek, Milli Ekonomi Modeli demek ağır geliyorsa 2014 sonrası Çin modeli deyin ona da razıyız.”



“Bu ülkenin Milli Ekonomi Modeli’nden başka çaresi kalmamıştır”



İktidara “Bu milleti 200 dolara dünyanın hizmetçisi yapmayın. Ülkeyi kapitalizmin fabrika çöplüğü yapmayın.” uyarısı da yapan BTP Sözcüsü Polat, “Bu milleti hak ettiği refah seviyesine ulaştırın. Bunları yapamayacağınızı çok iyi biliyoruz çünkü bizim vizyonumuzdan, bu millete biçtiğimiz misyondan çok uzaksınız. Çünkü sizin hayalleriniz milleti açlık sınırının hemen altında tutmak. Yani milleti aç bırakmanın ötesine maalesef geçemiyorsunuz. Ocak 2021’in döviz kuru ile hesapladığınızda sizin “İnanılmaz artış” diye pazarladığınızı rakam mevcut asgari ücretin de altında kalıyor zaten. Hem iktidarda, hem muhalefete hem de millete sesleniyoruz. Bu ülkenin Milli Ekonomi Modeli’nden başka çaresi kalmamıştır. Bu ülkeyi dünyanın en güçlü ve en müreffeh ülkesi yapacak anahtar elimizde. Bu anahtarı kimseden de saklamıyoruz. Bakın Genel Başkanımız Hüseyin Baş yaptığı her konuşmada anahtarı gösteriyor zaten. Gelin Milli Ekonomi Modeli ile ülkemizi hak ettiği noktaya hep beraber taşıyalım.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)