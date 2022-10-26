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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, ‘Berber Dükkânı Sohbetleri’nde Ele Alındı.

Kartal Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Yanındayız Derneği işbirliği kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin aktif rol üstlenmesi amacıyla projelendirilen bir seminere ev sahipliği yaptı. Kartal Belediyesi’nde görev yapan özellikle erkek çalışanlara yönelik düzenlenen seminer için Kartal Belediye Meclisi’nde berber dükkânı dekoru kuruldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2022 Çarşamba 17:24
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, ‘Berber Dükkânı Sohbetleri’nde Ele Alındı.
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Berber Dükkânı Sohbetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği kavramları, Yanındayız Derneği erkek üyelerinin konuşmacı olarak katıldığı bir seminerle tartışıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Berber Dükkânı” arka planı kullanılarak gerçekleştirilen sohbetlerde; eşitlik ve ayrımcılığın yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne olduğu, hayatımızda kendini nasıl gösterdiği, Türkiye’de kadın ve erkek olmaya dair mevcut durum, çalışma hayatında karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı ve eşitlik için yapılabilecekler erkek üyelerle sahnede ele alındı. Katılımcıların da sohbete dâhil edildiği etkinlikte özellikle erkeklere “erkeklik” konusunda ayna tutuldu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı konu başlıklarını içeren ve Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün de destek verdiği seminere; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın, Oktay Aksu ve Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut’un yanı sıra muhtarlar ve Kartal Belediyesi’nde görev yapan personel katıldı.

İsveç Konsolosluğu tarafından desteklenen “Yerelde Eşitiz” projesi kapsamında gerçekleşen seminerde katılımcı olarak ise; Yerelde Eşitiz Proje Koordinatörü Irmak Çil Arslan, İsveç İstanbul Konsolosluğu Proje Yöneticisi Didem Özalp, eğitimci Ali Mert Karaköy, BLC Events Experience Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Koray Bilici, Marka Danışmanı Serhan Ok ve Barilla Gıda Ticari Pazarlama Müdürü Şefik İnan yer aldı.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Toplumu Gerileten Bir Olgudur”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren proje koordinatörü Irmak Çil Arslan, projenin ilk toplantısını daha önce Kartal Belediyesi’nde gerçekleştirdiklerini ve kapanışı da burada gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek destekleri için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ise geçmişte Anadolu’da kız evlatlarının ailenin çocukları arasında sayılmadığını ve sorulduğunda sadece erkek evlatların sayısının ifade edildiğini hatırlatarak bu konuda yapılan her eğitimi desteklediklerini ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin günün sonunda toplumu gerileten bir olgu olduğunu söyleyen Aydın, ailede verilen eğitimin yanı sıra; çalışılan kurumlarda verilen eğitimlerin de faydalı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dekor olarak kurulan bir berber dükkânında başlayan seminerde BLC Events Experience Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Koray Bilici, Marka Danışmanı Serhan Ok ve Barilla Gıda Ticari Pazarlama Müdürü Şefik İnan, cinsiyet eşitsizliği ile ilgili tecrübelerini ve yaşadıkları dönüşümleri anlattı. Konuşmacıların kendi ailelerinden ve yaşamlarından da örnekler vererek soru cevap şeklinde de ilerleyen yaklaşık bir saatlik seminerin ardından katılımcılara hediye takdim edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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