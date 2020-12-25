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Toplu Taşıma Yüzde 18,3 Azaldı

Pandemi nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamalar, toplu taşımada, aylık yüzde 18,3 azalmaya yol açtı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Aralık 2020 Cuma 09:38
Toplu Taşıma Yüzde 18,3 Azaldı
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Ekim ayında 126 milyon 473 bin 358 olan toplam yolculuk, Kasım ayında 103 milyon 358 bin 561’e düştü. Ortalama günlük yolculuk sayısı ise yüzde 15,6’lık azalışla, 4 milyon 79 bin 786’dan, 3 milyon 445 bin 285’e indi. Toplu taşımada, en fazla otobüsle yolculuk yapıldı. Hafta içi günlük ortalama 429 bin 806 araç yaka geçişi yaptı. Yaka geçişinin en yoğun olduğu gün,13 Kasım Cuma olurken, en fazla yoğunluk 15.00-18.00 saatleri arasında yaşandı. Hafta içi trafikte geçen süre, günlük ortalama yüzde 3,8 azaldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İPA İstatistik Ofisi, Kasım ayında, İstanbul ulaşımında yaşanan değişiklikleri, İstanbul Ulaşım Bülteni Aralık 2020 sayısında ele aldı. Değişiklikler rakamlara şöyle yansıdı:

Toplu taşımada yüzde 18,3’lük azalış 

Kasım ayında, toplu taşımada, aylık yüzde 18,3 azalma meydana geldi.  Ekim ayında, toplam yolculuk 126 milyon 473 bin 358 iken, Kasım’da, 103 milyon 358 bin 561’e düştü. Ortalama günlük yolculuk sayısı ise yüzde 15,6’lık azalışla, 4 milyon 79 bin 786’dan, 3 milyon 445 bin 285’e indi.

En fazla otobüs kullanıldı

Toplu taşıma kullananların, yüzde 48,8’i lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 29’u metro-tramvayı, yüzde 13’ü Metrobüs’ü, yüzde 6,5’i Marmaray’ı ve yüzde 2,7’si ise denizyolunu tercih etti.

Tüm kategorilerde yolculuk düştü

Kasım ayında, aylık olarak tüm yolculuk kategorilerinde düşüş kaydedildi. Vatandaş geçişlerinde yüzde 16,2, öğrencilerde yüzde 20,1, 60 yaş üstünde yüzde 29 ve engelli vatandaş yolculuklarında yüzde 15,3 oranlarında azalış gerçekleşti.

Hafta sonundaki azalış yüzde 27

Hafta sonu kısıtlamalarının etkisi ile hafta sonu yolculuk sayılarında aylık yüzde 27 düşüş görüldü. Hafta içi yolculuklardaki düşüş ise yüzde16 oldu. 

En fazla geçiş FSM Köprüsünden

Hafta içi, günlük ortalama 429 bin 806 araç, yaka geçişi yaptı. Yaka geçişinin en yoğun olduğu gün, 472 bin 270 araç ile 13 Kasım Cuma oldu. Geçişlerin, yüzde 39,5’i 15 Temmuz, yüzde 45,7’si FSM, yüzde 6,3’ü YSS ve yüzde 8,4’ü Avrasya Tünelinden gerçekleşti.

En yoğun saatler, 15.00-18.00 arası

Yaka geçişlerinde, en fazla yoğunluk 15.00-18.00, en az yoğunluk ise 03.00-04.00 saatleri arasında görüldü.   

Hafta içi hız ortalaması 59,9 km/saat

Ana güzergâhlarda, hafta içi hız ortalaması 59,9 km/saat, hafta sonu ise 63,8 km/saat olarak hesaplandı. Ekim ayına göre hafta içi tüm gün hız ortalaması benzer seviyede kalırken, hafta içi sabah zirve saati hızı yüzde 2,6, akşam zirve saat hızı ise yüzde 3,7 arttı. Hafta sonu tüm gün hız ortalamasında ise yüzde 3,5 artış görüldü.

Trafikte geçirilen süre azaldı

Kasım ayında, Ekim ayına göre hafta içi trafikte geçen günlük ortalama süre yüzde 3,8, sabah zirve saatte yüzde 6,2 ve akşam zirve saatte ise yüzde 7,2 azaldığı gözlemlendi. 

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlanan Bülten’de, hız ve süre etütleri, ana güzergâhlarda bulunan sensörlerden yararlanılarak yapıldı.

Aralık 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’ne https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

Son Güncelleme: 25.12.2020 09:41
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