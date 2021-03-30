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Toplu Taşıma Aylık Yüzde 8.4 Arttı

İstanbul’da Şubat ayında, toplu taşımada, aylık yüzde 8.4’lük artış meydana geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2021 Salı 09:37
Toplu Taşıma Aylık Yüzde 8.4 Arttı
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Günlük yolculuk 3 milyonu geçerken en fazla otobüs tercih edildi. Öğrenci geçişleri yüzde 13.7 arttı; 60 yaş üstü geçişleri yüzde 6.1 azaldı. Hafta içi günlük ortalama 400 bin 771 araç, yaka geçişi yaptı. Yaka geçişinin en yoğun olduğu gün, 8 Şubat Pazartesi oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı İstatistik Ofisi, Mart 2021 İstanbul Ulaşım Bültenini yayınladı. Şubat ayı verileri, rakamlara şöyle yansıdı:

Toplu taşımada yüzde 8.4 artış

Ocak ayında, toplu taşımada 78 milyon 604 bin 985 yolculuk gerçekleşirken Şubat ayında, yüzde 8.4’lük artış ile 85 milyon 173 bin 904’e çıktı. Şubat ayında günlük ortalama yolculuk sayısı ise 3 milyon 41 bin 925’e ulaştı.

En fazla otobüs kullanıldı

Akıllı bilet bindilerinin yüzde 46.7’si lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 30.7’si metro-tramvayı, yüzde 13.7’si Metrobüs’ü, yüzde 6.6’sı Marmaray’ı ve yüzde 2.4’ü ise denizyolunu tercih etti.

Öğrenci geçişleri yüzde 13.7 yükseldi

Vatandaş geçişlerinde yüzde 7.3, öğrenci geçişlerinde yüzde 13.7 ve engelli vatandaş yolculuklarında yüzde 4.1 oranında yükseliş kaydedildi. 60 yaş üstü yolculuklar yüzde 6.1 azaldı.

Hafta sonu yolculuk yüzde 7.6 arttı

Şubat ayında Ocak ayına göre, hafta içi yolculuklarda yüzde 8.4, hafta sonunda yüzde 7.6 artış meydana geldi

En yoğun yaka geçişi, 8 Şubat’ta oldu

Hafta içi günlük ortalama 400 bin 771 araç yaka geçişi yaptı. Yaka geçişinin en yoğun olduğu gün, 475 bin 358 araç ile 8 Şubat Pazartesi oldu. Yaka geçişinde dağılım, yüzde 39.7 15 Temmuz, yüzde 42.2 FSM, yüzde 8.1 YSS ve yüzde 10 Avrasya Tüneli şeklinde oluştu.

En yoğun saatler 15.00 ve 16.00 arası

Yaka geçişi, en yoğun 15.00-16.00, en az 03.00-04.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlanan Bülten’de, hız ve süre etütleri, ana güzergâhlarda bulunan sensörlerden yararlanılarak yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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