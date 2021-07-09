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Topkapı ‘da Engelliler Çile Çekiyor

Gördüğü duruma seyirci kalmayan okurumuz Kaan Berber’e duyarlı durumu için teşekkür ederiz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Temmuz 2021 Cuma 18:37
Topkapı ‘da Engelliler Çile Çekiyor
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KALE İÇİ DURAĞI ALT GEÇİDİ MERDİVENİ••

"Burası İBB'ye mi bağlı yoksa Fatih Belediyesi'ne mi bilmiyorum ama lütfen bir çözüm bulsunlar.

Çünkü bu merdivenler özellikle yaşlılar ve küçük çocuklarını puset ile taşıyan anneler için inerken de çıkarken de tam bir işkenceye dönüyor.

Hele yağmurlu ve karlı havalarda tam bir felaket oluyor bu insanların durumları.

Resimde de görüldüğü gibi kadınlarımız hiç tanımadıkları insanlardan yardım talep etmek mecburiyetinde kalıyorlar.

Oysa çözüm medeni şehirlerde çok kolay. Çünkü buraya yapılacak bir yürüyen merdiven veya asansör sistemi ile riskli durum ortadan kalkar.

Gereğinin gerekli yetkililer tarafından yapılmasını umuyorum"

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 09.07.2021 18:40
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