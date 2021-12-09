Toobcoin ön satış başladı mı, kaç TL, ne kadar olacak? Toob satışa çıktı mı, Toobemi hangi borsada listelenecek?

DÜNYADA KRİPTO SİGORTANIN ÖNCÜSÜ OLACAK

TOOBEMI Platformunun sunduğu yenilikçi sistemde yatırımcılar ana paralarını TOOBEMI şirketine ait TOOBINS kuruluşu aracılığı ile banka teminatı vererek sigorta kapsamında teminat altına alarak güvenle yatırım yapabilecek. Sistemsel olarak altyapı çalışmalarını ve ekibini bu amaçla oluşturan TOOBEMI’nin yatırımlarının büyük bir kısmını kendi ekosisteminde kullanıcılara sunduğu yenilikçi hizmetlere ayıracak.

Bugüne kadar kripto dünyasında yapılmamış büyük bir yenilikle iddialı bir şekilde kripto piyasasına giriş yapan TOOBEMI Platformunun coini olan TOOBCOIN’in 2022 yılının ve gelecekte kripto dünyasının gözde kripto paralarından biri olacağı uzmanlar tarafından ön görülüyor.

KRİPTO BORSALARINDA YATIRILAN PARA ARTIK SİGORTALI OLACAK

Dünyada artan kripto para faaliyetleri ve paralel olarak artan dolandırıcılık faaliyetleri ile birlikte sistemsel olarak kripto dünyasının suistimale ne kadar açık bir yapısı olduğu her gün yaşanan bir olayla tekrar teyit ediliyor. Son zamanlarda daha da artan dolandırıcılık faaliyetleri ve kripto piyasının dengesizliğinin yatırımcıların para kaybetme riskini tolere edecek yeni bir sistemi TOOBEMI yatırımcılarına sunmayı hedefliyor.

TOOBEMI Platformunun 2022 yılının 3. çeyreğinde açacağını ön gördüğü TOOBEX kripto para borsasına yatırım yapan kullanıcıların ana paralarını banka teminatı ile sigorta altına alarak, kullanıcıların ana paralarını kaybetmelerini tamamen engelleyeceği üzerine kurulu bir blok zinciri ağına sahip olacak.

TOOBCOİN KAÇ TL?

Toobemi Toobcoin’in satış fiyatına dair en güncel bilgi 1 TOOB 0.5 Dolar olarak görünmekte. Kullanıcılar sisteme üye olarak güncel ön satış fiyatı üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

TOOBCOİN NASIL ALINIR?

2022 yılının en gözde kripto paralarından biri olacak TOOBCOIN, ön satışına kendi uygulaması üzerinden başladı. TOOBEMI Platformunun kripto parası olan TOOBCOIN almak için, Google Play Store ve App Store üzerinden TOOBEMI uygulamasını indirerek kolayca ön satışta yerinizi alabilirsiniz. Resmi sitesi toobemi.com ‘u ziyaret ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

TOOBEMI HAKKINDA

TOOBEMI Coin, TOOBEXC ve TOOBİNS kuruluşları, Blockchain teknolojisinin ve ilgili sistemlerin geleceği inşa edecek mekanizmalardan biri olduğunu savunuyor. Yeni dünyayı şekillendirecek olan TOOBEMI, uluslararası bir ekipten oluşuyor.

Proje yöneticileri, analistler, yazılım geliştiriciler, blok zinciri uzmanları, kripto ekonomistlerinden likidite sağlayıcılarına kadar çok çeşitli perspektiflerde çalışıyor. Ancak TOOBEMI'nin en önemli zinciri kullanıcılarıdır.

Blockchain bir topluluk oluşumudur. TOOBEMI'deki topluluğu ile tam anlamıyla büyüyecek işbirlikçi bir yapıdır. Düşük maliyetli ve yüksek hızlı işlemleri mümkün kılmak için temel blok zinciri olarak TOOBCHAIN'in oluşmasına katkı sağlayacak ve kullanıcılara alternatif kazanç yöntemleri sunacaktır. Yatırımcılar, TOOBEMI blok zincirini, blok zincirinde düşük maliyetle yıldırım hızında işlemler sağlayan bir platform olarak görüyor.

Kripto para piyasası her geçen gün büyüyor, büyüyen endüstri ile birlikte blockchain teknolojisi de gelişiyor. Bu teknolojiyi önemli kılan ve gündemde kalmasının nedeni sağladığı güvenlik ve ademi merkeziyetçilik özellikleridir. Ancak teknolojinin doğasına aykırı olarak, işlemler her zaman merkezi borsalarda güvensiz bir şekilde yürütülür. TOOBEMI, teknolojinin özüne uygun merkezi yapısı ile kullanıcılara en güvenli kripto para alım satım deneyimini sunmaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)