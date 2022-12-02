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Toksoylar Mobilya Satış Rekorları Kırıyor

Mobilya dünyasının önde gelen firmalarından Toksoylar Mobilya Modoko, satış rekorları kırıyor. Firma, 30 yılı aşkın bir süredir faaliyette ve mobilya pazarında hatırı sayılır bir müşteri portföyüne sahip durumda.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2022 Cuma 09:36
Toksoylar Mobilya Satış Rekorları Kırıyor
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Pandemi sonrasında ülkemize gelen özellikle arap turistlerin gözdesi durumunda olan Toksoylar Mobilya, turistlerin ve Arap ülkelerinin yoğun talepleri ile satış rekorları kırmaya başladı.

https://youtube.com/shorts/T9cST12raqc?feature=share

Toksoylar Mobilya , özellikle İtalyan tarzı mobilya üretip satıyor. İtalyan Koltuk Takımı en çok satılan ürünlerden bir tanesi. Modern mobilya ürünlerinde çığır açan firma, özellikle Modern Koltuk takımı ve Modern köşe koltuk takımı, Modern köşe koltuk modelleri imalat ve satışında iddialı bir konumda bulunuyor.

Toksoylar Mobilya aynı zamanda Modoko Berjer modelleri konusunda da oldukça iddialı. Toksoylar Mobilya özellikle yurt dışına sattığı modern mobilyalar sayesinde ülkemize ciddi döviz girdisi de sağlıyor. Toksoylar Mobilya’nın ileriki yıllarda adından daha sık bahsettireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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