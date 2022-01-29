TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden Genel Kurul Heyecanı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 57. Maddesi gereği; TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu toplantısı; 29 Ocak 2022 Cumartesi günü 09.00 - 16.00 saatleri arasında, Halâskârgazi Cad. No: 168 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi`nde, Seçimler ise; 30 Ocak 2022 Pazar günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No: 31 Karaköy – Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde bulunan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`nde yapılacağı ifade etmiştir..

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu olarak Ocak 2020 tarihinde göreve başladık ve bir dönemi geride bıraktık. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 Pandemisi ile birlikte fiziki başlanılan süreç bir dönem online süreçlerle devam ettirilmiş olsa da kısıtlamaların hafiflemesi ile birlikte tekrar fiziki olarak neticelenmektedir. Bu dönemde göreve gelir gelmez üyelerimize paylaştığımız odadan beklenti anketi ile üyelerimizden gelen talepler ve seçim politikalarımızda ki vaatler çerçevesinde programlarımızı oluşturup görevimize hızlıca başladık.

Meslektaşlarımızın mesleki ve teknik alanda gelişimlerine katkı sunmak ve kendi alanlarında daha donanımlı ve güçlü olabilmelerini sağlamak amacı ile son iki yılda fazlaca eğitim(mesleki), seminerler ve söyleşiler düzenledik. Meslek Koçluğu Projemizi devam ettirdik. Belediyeler ve Bakanlık ziyaretleri ile istihdama katkı sağladık. Geleceğimiz öğrencilerimiz misyonu ile üniversitelerde “Öğrenci Temsilcilikleri ile hep iç içe ve koordine olduk”. Çalıştırılması Zorunlu Personel Çalıştayı’ nın düzenleme kurulunda yer alarak aktif katkı sağladık. Gıda Mühendisliği Dergisi düzenleme kurulunda çalışmalar yürüttük. “Söz Konusu Gıda Olunca Akla İlk Gelen Meslek Gıda Mühendisliğidir.” algısını medya ve toplum bilincine taşıdık. Gıda ile ilgili konularda 83 tane TV programı, yazılı basın, haber programı ve röportaj, 8 tane Panel, 54 tane İnstagram canlı yayını, üye ve işyeri ziyaretleri gerçekleştirdik. Kadın Buluşmaları ile kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturulduk. Okulda Güvenli Beslenme posterleri tüm kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Kariyer Günlerine davet edildik ve mesleğimizi odamızı öğrenci arkadaşlarımıza anlatma fırsatı yakaladık. Kurumsal indirim anlaşmaları ile meslektaşlarımıza katkı sağladık. Dönem boyunca online ve yüzyüze toplantılarla aktif olarak toplanan ve faaliyet gösteren 12 tane komisyonumuz ile güzel çalışmalar yürüttük.

İki yıl süren görev süremiz boyunca her hafta yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmek suretiyle ve ilave olarak komisyonlarımızda yapılan beyin fırtınası sonucunda alınan kararları hayata geçirerek mesleki açıdan söz sahibi olmak ve güçlü bir oda yapısı sağlamak yolunda projelerimize ve çalışmalarımıza devam ettik. Bu gücü hep birlikte sürdürmek dileğiyle Gıda Mühendisleri Mesleki Gelişim Platformu olarak 9. Dönemde Tecrübeli ve yenilen ekibi ile Turuncu liste olarak yönetime aday olduklarını ifade eden Sn. İsa Tahta tüm meslektaşları demokrasi şenliğine davet ederek Genel Kurul süreçlerinin tüm oda camiasına hayır geçirmesini diledi. 9.Dönemde’de geniş katılımcı bir liste ile yola çıkan Gıda Mühendisleri Mesleki Gelişim Platformu yönetimindeki TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin 9. Dönem Yönetim Kurulu adayları şu şekilde oluşmuştur.

İsa TAHTA, Aydan DALBASTI, Fatih TEKSÖZ, Gönül SİLAV, Handan DOĞAN, İsmail Hakkı Yaşar, Melek Akbaş ÜRETEN, Nuri ŞAHİN, Ramazan ASLAN, Recep ÖZGÜL, Selami YILDIZ, Selçuk BİNİCİ, Tolga ÖZTÜRK, Volkan SEVİNÇ