TİNGADER’de Bilim Kurulu Oluşturuldu

TİNGADER (Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği) bünyesinde oluşturulmak için başlatılan çalışma tamamlandı. TİNGADER’in yeni kurulan Bilim Kurulu’nda branşlarında uzman önemli isimler yer alıyor.

TİNGADER Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Aktürk, söz konusu gelişme ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İstanbul Avrupa Yakası Temsilcimiz Sayın Mehmet Sıtkı Aloğlu’nun teklifi üzerine böyle bir girişimde bulunduk. Marmara Bölge Sorumlumuz Sayın Salih Kurt ise derneğimizin sitesini kurarken zaten böyle bir birim için yer ayırmıştı. Bize sadece isimleri tespit etmek kaldı” dedi.

TİNGADER Bilim Kurulu’nda yer alan isimlerle tek tek görüşüldüğünü belirten Aktürk, şunları söyledi:

“Ülkemizin ve toplumumuzun menfaatleri ile ilgili, gerektiğinde yapacağımız açıklamaların daha bilimsel ve alanında uzman isimlerin kaleminden çıkması için böyle bir oluşum planladık. Yönetim Kurulumuz, bu çalışma için beni görevlendirdi. Ben de irtibata geçtiğim ve aşağıda isimleri yazılı hocalarımızdan olumlu yanıt aldım. Bizleri kırmayarak, Bilim Kurulumuzda yer alma teklifimizi kabul eden bütün hocalarımıza TİNGADER adına teşekkür ediyoruz.”

Bu arada, bir süre önce TİNGADER’in “Pandemi Söyleşileri”ne katılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay ise, Kovid-19 sürecinin sonuçlanmasından sonra TİNGADER’in Bilim Kurulu’nda seve seve yer alabileceğini ifade etti.

TİNGADER Bilim Kurulu’nda yer alan isimler alfabetik sıraya göre şöyle:

Prof. Dr. Adnan Çalık (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili)

Prof. Dr. Ali Kemal Yakut (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ali Uzunköy (Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı)

Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı)

Prof. Dr. Feray Cinevre Soyupek (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Yakup Çelik (Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yusuf Bozkurt (İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi)

Doç. Dr. Ozan Örmeci (İstanbul Kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Dr. Beyhan İncekara (Kent Üniversitesi Makro İktisat Uzmanı)

Dr. Eren Alper Yılmaz (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü)

Dr. Hilal Yakut İpekoğlu (Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü)

Dr. M. Zeki Uyanık (Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi / Fıkıh Anabilim Dalı)

Dr. Melih Ziya Yakut (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü)

Dr. Rahmi İncekara (Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı)