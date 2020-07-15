TİNGADER’ den İstanbul Times'a Ödül

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER), İstanbul Times Gazetesi Ankara Temsilcisi Reşat Kuşçuoğlu’na ödül verdi. Kuşçuoğlu, plaketini TİNGADER’in Ankara Temsilcisi Habip Çadırcı’dan aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Müslüm Aktürk

Habip Çadırcı, TİNGADER olarak 17 Mart 2020 tarihinde Medya Ödül Töreni düzenlediklerini ancak yer tespit etmelerine ve davet göndermelerine rağmen pandemi nedeniyle töreni ertelediklerini söyledi. Söz konusu ödül törenini her yıl gerçekleştirip geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini belirten Çadırcı, Kovid-19’un seyrine göre ertelenen bu yılki törenin Eylül ya da Ekim ayında yapılabileceğini kaydetti. Habip Çadırcı, plaket verdiği Reşat Kuşçuoğlu’nu tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Times Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi Reşat Kuşçuoğlu ise TİNGADER’in ödülünü almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Buna layık olmaya çalışacağım. Beni bu ödüle layık gören Tüm İnternet Gazetecileri ve Gazeteciler Derneği’nin seçici kuruluna teşekkür ederim” dedi.