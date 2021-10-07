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Tingader Ankara Şubesi Kuruldu

Türkiye’nin birçok ilinde ve Avrupa’da şubeler açan TİNGADER, Türkiye’nin başkenti, kalbi, merkezi ve tüm yolların kesiştiği Ankara’da şube açtı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2021 Perşembe 08:40
Tingader Ankara Şubesi Kuruldu
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TİNGADER (Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği) Genel Merkezi’nin destek,teşvik ve katkılarıyla TİNGADER Ankara Şubesi kuruldu. Türkiye’nin birçok ilinde ve Avrupa’da
şubeler açan TİNGADER, Türkiye’nin başkenti, kalbi, merkezi ve tüm yolların kesiştiğiAnkara’da şube açtı.Ankara Şubesinin Kurucu Başkanı Habip Çadırcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “TİNGADER
Genel Merkezi’nin destekleriyle Ankara Şubesini kurduk. 


Kendilerine bu görevi bana tevdiettikleri için teşekkür ediyorum. Derneğimiz, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini ayrıca internet gazeteciliğinin erişebilir olmasını bu meslekle uğraşanların hertürlü sosyal güvenceye kavuşması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve bu konuda
çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Amacımızıngerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı, yasal çerçeve içinde her
türlü faaliyette bulunmak için gayret göstermeye çalışacağız. Derneğin amacı ile ilgisibulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil
toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapmayı düşünüyoruz.” dedi.Başkan Çadırcı, Ankara’da faaliyet gösteren başta basın ve medya kuruluşları olmak üzere
tüm Ankaralı hemşerilerini TİNGADER Ankara Şubesi’ne beklediğini sözlerine ekledi.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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