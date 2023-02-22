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Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Ne İçin Kullanılır?

Ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapmak son derece önemlidir. Birçok marka; reklam ve pazarlamaya ciddi bir bütçe ayırır. Söz konusu bütçenin olabilecek en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. 2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde geleneksel reklam seçeneklerinin yerini dijital pazarlamanın aldığını söyleyebiliriz. Markalar; hedef kitlelerine ulaşabilmek adına genellikle dijital pazarlamadan yararlanıyorlar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Şubat 2023 Çarşamba 08:21
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Ne İçin Kullanılır?
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Dijital pazarlama; hem verimli hem de uygun maliyetli olmasından dolayı tercih ediliyor. Hizmet sağlayıcıları için önemli bir fırsat olduğunu dile getirmek gerekir. Fakat, alıcılar; dijital pazarlama alternatiflerinden çok fazla hoşlanmayabilirler. Bilhassa hiçbir ilgilerinin olmadığı kişi veya kurumlardan gelecek tanıtım mesajları yüzünden kendilerini kötü hissedebilirler. Güvenlik endişeleri yaşayabilirler. Ticari elektronik ileti yönetim sistemi; söz konusu soruna olabilecek en güzel şekilde çare bulur.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Nedir?

Herhangi bir kişi veya kurumun farklı kişi veya kurumlar ile yapmış olduğu ticari amaçlı iletişime ticari elektronik ileti adı verilir. Ticari elektronik ileti; kısa mesaj, e-posta, sesli mesaj ve telefon görüşmesi şeklinde gerçekleşebilir. Ses, veri ve görüntü içerikli iletişim olarak tarif edilebilir. Kurumlar ve markalar; ticari elektronik ileti sayesinde hali hazırdaki veya potansiyel müşterilerini fırsat, yan haklar ve ek fayda duyuruları ile bilgilendirebilirler. Alıcılar; bu tür iletiler sayesinde kurum ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilirler. Ticari elektronik ileti; bilhassa iletişim kopukluğundan dolayı ortaya çıkabilecek sorunların da önüne geçer.

Ticari elektronik ileti; doğru kullanıldığı takdirde önemli bir fırsattır. Markalar; kampanya ve fırsatları çok sayıda kişiye duyurarak ürün ve hizmetlerine dair son derece başarılı bir reklam çalıştırması gerçekleştirmiş olurlar. Ayrıca, ticari elektronik ileti; müşterilere faydalı olabilecek bilgilerin, tebrik mesajlarının, memnuniyet anketlerinin, ücretsiz hizmet ve fayda tanıtımlarının aktarılması açısından da hayati bir öneme sahiptir. Sonuç olarak, alıcılar; ticari elektronik ileti sayesinde markalardan ve kurumlardan çok daha kaliteli bir şekilde hizmet alma ayrıcalığına erişirler.

Ticari Elektronik İleti Onayı Nasıl Verilir?

İleti yönetim sistemi; hem hizmet sağlayıcıları hem de alıcıları içerir. Hizmet sağlayıcılar; ticari elektronik ileti için almış oldukları izinleri bu sisteme yüklerler. Bunun yanı sıra, alıcılar da sisteme dahil olarak ticari elektronik iletiler için onay verme veya ret etme haklarını kullanabilirler. Bir başka deyişle, hangi kişi ve kurumlardan ticari elektronik ileti almak istediklerine dair düzenleme yapabilirler.

Ticari elektronik iletilere izin vermek; zannedildiği kadar dezavantajlı değildir. Alıcılar; sisteme dahil oldukları takdirde markalar tarafından daha iyi bir şekilde bilgilendirilme avantajını elde ederler. Ayrıca, iletişim içerisinde oldukları markalara dair anket ve araştırma çalışmalarına da katılırlar. Bu sayede, markadan beklentilerini açığa çıkarabilirler. Kendilerine sunulacak hizmetin daha kaliteli hale gelmesini sağlayabilirler. Tüketiciler; yasal düzenleme içeren bu sisteme dahil olma konusunda herhangi bir endişe duymamalıdırlar.

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