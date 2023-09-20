Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde Şifalı Bal Hasadı Başladı

Zeytinburnu Belediyesi’ne ait 14 dönümlük alana kurulu ve 700’e yakın bitki türüne sahip Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde bal hasadı başladı. Bahçe içerisine yerleştirilmiş olan kovanlarda arılar, tıbbi değeri olan bitkilerin hem üremesine yardımcı oluyor hem de tıbbi değeri yüksek ballarıyla insanlara şifa oluyor.

Şehrin içerisinde saklı cennet olarak yer alan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde Ağustos ve Eylül ayında yapılan hasatta 150 kilograma yakın bal elde edildi. “NEKTAR AKIMI UZUN SÜRDÜĞÜ İÇİN BAL VERİMİ DE YÜKSEK OLUYOR” Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde arıcı olarak görev yapan Adnan Bora, “Bitkilerin tozlaşması ve döllenmesi için arılara ihtiyaç var. Bu sebeple bahçemizde 20 kovan arımız var. Burada tamamen doğal yöntemlerle hiçbir kimyasal katkı maddesi ve şeker gibi besleyici ürünler kullanmadan arılarımıza bakıyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Nektar akım zamanı nisan ayında başlayıp haziran ayının sonuna kadar sürüyor. Bahçede 700’e yakın çeşit bitki olduğundan ötürü nektar akımı diğer bölgelere göre daha uzun oluyor. Bal verimi de buna dayalı olarak daha yüksek oluyor. Ballarımıza analiz yaptırdık. Kovanlarımız şehir içinde olduğundan dolayı kalıntı, kimyasal, herhangi bir şey yok. Prolin değerlerimiz de 800 yüz civarında. Kaliteli, güzel bir bal oluyor. Bal hasatlarımızı, ağustos ayının sonunda yapıyoruz. Daha sonrasında süzüp kavanozlayarak bahçemizde satışa sunuyoruz. Süzme balı olarak 150 kilo civarında balımız çıktı. Tıbbi Bitkiler Bahçe’mizde arıcılık atölyemiz de var. İlgi duyanlar web sayfamızı takip ederek atölyemize katılabilirler.” dedi.

Kaynak:istanbul Times Haber Ajansı(İTHA)