THK Acil Seçime Gitmeli

THK FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRÜLMELİ

THK’da yaşanan son günlerdeki gelişmeler üzerine açıklama yapan Alfa Holding/Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı, Uluslararası Proje Geliştirme ve Kalkınma Yönetim Kurulu Başkanı, Ticaret ve Ekonomi Kulübü Başkan V. Mehmet Fatih PAKIR: “Şu anki kayyum heyeti sadece AK PARTİ iktidarı döneminde destek almasına rağmen hükümet sorumlu tutularak yanlış kara bir propaganda yürütmektedirler.

Türk Hava Kurumu’nun mevcut içinde bulunduğu ekonomik krizin ve hiçbir hava aracının uçamaması tabiri caizse hurdaya dönmesi ne Orman Genel Müdürülüğü’nün ne Tarım Bakanlığı’nın ne de Cumhurbaşkanlığı’nın suçudur. Bu suçun tamamı 2 yıl boyunca her şeyi daha da kötüye götüren sadece taşınmaz satışı ile ilgilenen ve ilk icraatı mahkemenin kendilerine belirlediği 4.000 tl olan maaşı artırmaya yönelik çalışma başlatan liyakatsiz mevcut yönetimdir. İki yıldır kurumu kapanma noktasına getiren mevcut yönetim maaşlarını arttırmak için gösterdiği çabanın yarısını kurumu toparlamaya gösterseydi şu an ne hükümetimiz ne de devletimiz töhmet altında kalmaz milletimizin aklı karışmazdı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kısa bakanlığını yapan düğüncü kayyum başkanı kendini THK başkanı olarak bile görmemektedir. Yaptığı bu kısa süreli bakanlık dönemini Ak Parti iktidarı döneminde yaptığı için şu anda sorumluluğunda bulunan kurumda maalesef yürütemediği tüm aksaklıklar ve hatalar hükümete fatura edilmektedir. Mevcut kayyım sadece kendine rakip olduğunu düşündüğü veya havacılık konusunda kurumun idaresi konusunda ehil olan insanları yaftalayarak suç duyurularında ve iftiralarda bulunarak elemeye çalışıp gizli kapaklı kurumu yok etme çabasındadır. Lakin bu fiiller maalesef kadim devletimize ve hükümetimize zarar vermekle beraber milletimize ve geleceğimize de zarar vererek yok edecek noktaya ulaşmıştır. İstifa etme erdemine haiz olmadığı için görevden alınana kadar o koltukta oturmayı sürdürecek geleceğimize tahribata devam edecektir. Asli görevi yönetim krizini çözüp kurumu seçime götürmesi gerekirken şube başkanlarını değiştirip iki yıldır ne seçim kararı ne de genel bir toparlanma kararında bulunmayarak deyimi yerindeyse kendi ifade ettiği gibi’’ nikahta olması ile kurumdaki makamda olması arasında hiçbir fark yoktur’’. Bu yönetimin bi an önce el çektirilip kurumun yapılandırılması ve amacına uygun çalışır hale getirilmesi gerekmektedir. THK Genel Başkanlığı Kamu yararına dernek statüsünde kalmalı, fabrika ayarlarına döndürülmelidir.

YAPILMASI GEREKENLER:

THK tarafından kurulmuş bulunan tüm şirketlerin THK ile bağları kesilmelidir.

Bağları kesilen şirketler belli bir süre verilmeli ve bu süre sonunda gelişen ve her an değişen yeni ticaret ve dünya düzenine ayak uyduramayan ve zarar edenler kapatılmalı

3 Adet şirket yeniden yapılandırılmalı,

1) Uçak+Helikopter işletmeciliği; bu yapılanma içine Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, MTA vb hava aracı ihtiyacı olan kuruluşlarda temsilci vermeli, havacılık ihtiyaçları bu oluşumdan sağlanmalıdır. (Uçak alımları, helikopter alımları vs)

2) Bakım Şirketi: Hem oluşturulan şirket altındaki hava araçlarının bakımını hem de dışarıda olan hava araçlarının bakımı yapabilecek alt yapı ve kabiliyet kazdırılmalı ve Bu oluşuma THY de katılmalıdır.

Meydan İşletmeciliği : THK ye tahsis edilen tüm meydanlar bu şirkete verilmeli ve Tüm Ülkeye ve yurt dışından gelecek uçaklara hizmet verebilecek hale getirilerek işletilmelidir. Bu oluşumda DHMİ de olmalıdır.

Uluslar arası mecrada devletimizin ve hükümetimizin havacılık alanında ve savunma alanında tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Sektörü altın çağı yaşaması hasebiyle ayak uyduracak projeler hazırlamak.

Uluslara arası düzeyde dost ülkelerde havacılık okulları kurup yürütebilmek.

Yine havacılık sektöründe dünya genelinde ülkemizin ve devletimizin olumlu yönde tanıtıp gücünü hissettirmektir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)