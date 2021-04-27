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TGF’den Soykırım İddialarına Tepki

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) tarafından yapılan açıklamada, “Biden’ın söylemleri siyasidir, barış ve adalete karşı işlenmiş bir suçtur” denildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2021 Salı 09:48
TGF’den Soykırım İddialarına Tepki
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Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF)  her yıl 24 Nisan’da ısıtılarak gündeme getirilen sözde Ermeni soykırımı iddialarının asılsız ve mesnetsiz bir iddia olduğunu, bunu gündeme getirenlerin tarihinin ise gerçek soykırımlarla dolu olduğunu belirterek iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada, 1948 tarihli BM Soykırımla Mücadele Sözleşmesi’ne göre, bir olayı ancak o olayın cereyan ettiği ülkenin mahkemeleri ya da yetkili kılınmış bir uluslararası mahkeme ‘soykırım’ olarak nitelendirebilir. ABD Başkanı’nın herhangi bir meseleyi ‘soykırım’ olarak tanımlama hakkı ve yetkisi yoktur ibaresine dikkat çekildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Farklı dinlere ve ırklara mensup azınlıklar yüzyıllar boyunca üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu zamanında güven içinde kimliklerini koruyarak birlikte yaşamışlardır. Kaldı ki Türk devletleri kendi esirlerine bile insanca muamele yapması ve korumasıyla bilinmektedir.

Bugün Karabağ’da yapılan savaşa Türkiye’nin vermiş olduğu destek ve Ermenilerin almış oldukları yenilgi sonucu Ermeni lobileri baskı kurarak Biden’a bu sözleri söylemesi konusunda ısrarcı olmuşlardır. Bu sözleri sarf eden ülke başkanı dönüp kendi tarihine bakmalıdır.  ABD; Kızılderililer 70 milyon, Hiroşima ve Nagasakiye attıkları atom bombası sonucu 490 bin, Kore savaşında 4 milyon, İran darbesinde on binlerce, Kamboçya ve Laos Katliamında 1 milyon, Vietnam savaşında 3 milyon, Irak’ın işgalinde 1 milyon yüz bin insanı ve daha saymadığımız on binlerce insanı katletmiş bugün kalkmış Türklerin soykırım yaptığını iddia etmektedir.  Taşnak hükümetinin ilk başbakanı Ovanes Kaçaznuni’nin dediği gibi “Türkiye savunma içgüdüsüyle hareket etmiş ve tehcir kararı amacına uygundur”

ASIL SOYKIRIMI YAPANLAR ERMENİLERDİR

Geçmişte bulunan ve tek tanınmış soykırım Yahudi soykırımıdır. ABD'nin yaptığı siyasidir ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırma politikasıdır.

Başbakanlık Devlet Arşivlerinin açıkladığı 1910-1922 yılları arasında Ermeni Taşnak Çetelerin yaptığı katliamların tarih ve yerleri kayıtlı olup, bu konuda Devlet Arşivlerimizde kayıt altındadır. Ağırlıklı olarak Kars – Ardahan, Muş, Bitlis, Erzurum vs. birçok yerde gerçekleştirilmiştir. Katledilen Türk sayısı ise 518.035 kişidir. Ermeni arşivleri ise bugün açılmamaktadır. Ermeni arşivlerinin açılması ABD’nin işine gelmeyecek ve çok şey kaybedeceklerdir.

İÇİMİZDEKİ DÜŞMANLARIN TEMİZLENMESİ ŞART OLMUŞTUR

ABD başkanı Joe Biden ile aynı açıklamayı yaparak sözde soykırım iddialarını kabul eden içimizdeki hainlerin bir an önce temizlenmesi şart olmuştur. Bu topraklarda yaşayarak kimse bu millete ve devlete ihanet edemez. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ VE MİLLETİNİN YANINDAYIZ

Sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile siyasi hesaplar yapılarak köşeye sıkıştırılmak istenen devletimizin bu haklı mücadelesi konusunda her zaman ve sonuna kadar yanındayız. Gerçek soykırımları katliamları yapan ABD ve başkanı Joe Biden’ın bu mesnetsiz açıklamasını asla kabul etmiyor ve nefretle kınıyoruz. Gerçek tarihin asla bu tür ithamlarla değiştirilemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler için yok hükmünde olan bu açıklamanın Türkiye-ABD ilişkilerine vereceği zararı biliyor ve siyasi amaçlarla yapılan bu iddiaları aynen kendilerine iade ediyoruz. “

Her zaman olduğu gibi bir kez daha gururla haykırıyoruz,

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…

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