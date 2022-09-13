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Tevfik Göksu Mu Doğru Söylemiyor Yoksa Belgeler mi ?

Eylül ayının ilk İBB Meclis toplantısında Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasında şu anda İPA olarak bilinen dönemin ‘Florya Yerleşim Birimleri’nde (12 Evler) oturmadığını iddia etmiştir. Ortaya çıkan belgelerde 12 evde kalan belediye başkanlarından birinin Tevfik Göksu olduğu görülmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2022 Salı 17:50
Tevfik Göksu Mu Doğru Söylemiyor Yoksa Belgeler mi ?
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TEVFİK GÖKSU NET KONUŞTU…     AMA BELGELER ÖYLE DEMİYOR!!!      İŞTE FLORYA’DAKİ VİLLA GERÇEKLERİ

Kullanım sağlayan belediyeler ve en son çıkış yapan belediye başkanları ekteki belgelerdedir.

Göksu’nun 12 Eylül İBB Meclisi’nde canlı yayında;

“Ben orada hiç oturmadım. Benim hiç oturduğumu gördün mü orada?” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı yine ekte yer alan ilgili makbuzlarda da yer almaktadır.

FLORYA YERLEŞKESİ NEDİR?

2019 seçimlerinden önce şu ana İstanbul Planlama Ajansı olarak hizmet veren Florya’daki alanda; 12 evin 11’i ilçe belediye başkanlarına, 1 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreterine tahsis edilmişti

2005 yılına kadar Personel Daire Başkanlığına Bağlı Turistik Tesisler Müdürlüğü olarak hizmet vermişti. 2005 yılında Sosyal ve İdari işler Müdürlüğüne devir olan 12 evler de genel sekreterliğe tahsis olan 1 daire de, 2009 yılından sonra Güngören Belediye Başkanına tahsis edilmiş. 2009 yılından itibaren 12 ilçe belediye başkanlarına kiralık olarak tahsis edilmeye devam etmiştir.

Tahsis kiraları; misafirhaneler ve moteller ücret tarifesinde, her yıl mecliste ücret tarife komisyonunda güncellenmişti.

23 Hazirandan seçimlerinden sonra tüm evler boşaltıldı. Ve İPA olarak, kütüphanesi, sosyal yaşam, çalışma alanları ve konferans bölümleriyle İstanbul’a hizmet veren bölgeye dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediye Meclisimizce söz konusu evlere Aylık bazda 2017 yılı için 1210 TL, 2018 yılı için 1300 TL, 2019 yılı için 1400 tl kira ücreti belirlenmiştir.

EK

12 EVLERDE KALAN BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİ

KONUT NO ADI SOYADI

1-HİLMİ TÜRKMEN – ÜSKÜDAR

2-LOKMAN ÇAĞIRICI- BAĞCILAR

3-REMZİ AYDIN- EYÜPSULTAN

4-ATİLA AYDINER- BAYRAMPAŞA

5-CAHİT ALTUNAY- SULTANGAZİ

6-HASAN SUVER - FATİH

7- ŞAKİR YÜCEL KARAMAN – GÜNGÖREN

8 - AHMET MİSBAH DEMİRCAN - BEYOĞLU

9 - HASAN TAHSİN USTA - G.O.PAŞA

10 - MURAT AYDIN - ZEYTİNBURNU

11 - MEHMET TEVFİK GÖKSU - ESENLER

12 - TEMEL KARADENİZ- K.ÇEKMECE

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