Tesettürde vazgeçilmez şal modelleri, modern dünyada oldukça popüler hale gelmiştir. Bunun sebebi, tesettürlü kadınların konforlu ve şık bir görünüm arzu etmeleridir. Eşarp da her ne kadar yaygın olarak kullanılsa da şal kadar basit ve rahat bir kullanımı ne yazık ki yoktur.

Şal modelleri genel olarak baş ve boyun kısmının kolayca örtülmesini sağlamaktadır. Bu açıdan hem kullanımı kolaydır hem de birçok çeşidi olduğu için hemen her alanda kullanılabilmektedir. Günlük hayatta, özel günlerde, gezmelerde ve bunun gibi birçok yer ve zamanda oldukça tercih edilen bir tesettür ürünüdür.

Şal Modelleri

Şal modelleri geçmişten günümüze modasını hiç yitirmeyen tasarımlarla karşımıza çıkar. Bu şal türleri hemen her tesettürlü kadına hitap edebilecek bir özelliğe sahiptir. Çünkü şal modelleri kendi içerisinde pek çok çeşide ayrılırken bunu hem tarzını hem de rahatlığını yitirmeden gerçekleştirmektedirler. Genel olarak çeşitler şu gruplara ayrılır:

Desen ve renk

Kumaş

Mevsimsel kullanım

Bağlamaya göre değişiklik gösterme

Bu ve bunun gibi ana başlıklara sahip şal modellerinin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Elbette rağbet oranı yüksek olduğu için şal üretimi ve çeşidi her geçen gün artmaktadır.

Desen ve Renk

Desen ve renk çeşitliliği açısından belki de en çok çeşide ve modele sahip tesettür giyim ürünü, şaldır. Renk konusunda sınır tanımaması, tesettürlü kadınlar için her kombine uygun bir renk bulabilecekleri anlamına gelmektedir. Elbette düz renklerin yanında birçok desen de mevcuttur. Bu desenleri tercih etmek ise şıklık seviyesini yükseltmeye yardımcı olacaktır.

Kumaş

Kumaş çeşitleri şal modelleri açısından oldukça önemlidir. Çünkü hem kombine uygun bir kumaş seçilmeli hem de rahatlığınızı düşünmelisiniz. Kimi kumaşlar yaz aylarında sizi terletebilirken, kimi kumaşlar da şalın baştan kaymasına neden olabilir. Bu nedenle seçeceğiniz kumaşı amacınıza ve kullanacağınız yere göre seçmeniz en doğru seçenek olacaktır. Ayrıca kimi kumaş tiplerine bağlı olarak ütü istemeyen şallar da vardır. Bu anlamda kullanıcıyı birçok zahmetten kurtarmaktadırlar.

Mevsimsel Kullanım

Mevsimsel kullanım açısından şal modelleri de şal seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bir başka konudur. Şal modelleri, kumaşına bağlı olarak genellikle her mevsim kullanılabilen bir yapıya sahiptirler. Ancak kimi şallar kış ayları için uygun olmayabilir. Kullanıcıyı üşütebilir ve belki soğuk aldığı için hasta olmasına bile neden olabilir. Bu nedenle seçeceğiniz şal modellerinin her mevsime ya da kullanacağınız mevsime uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Bağlamaya Göre Değişiklik Gösterme

Birçok şal bağlama tekniği vardır ve bu açıdan kombinleme konusunda kullanıcıya özgürlük tanır. Fakat bazı şal modelleri, hazır şal gibi şekil almazlar ve sabit bir görünüme sahiptirler. Bu açıdan hazır şal modelleri genellikle gündelik hayat için tercih edilen pratik bir üründür.

Şal Fiyatları

Günümüzde en çok tercih edilen tesettür giyim ürünü olan şal modellerinin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu açıdan şal fiyatları da belirli oranda etkilenmektedir. Çeşitlilik çok olsa da tesettür kullanan her kadının birden fazla seçeneği olmasını istemesi en doğal durumdur.

Mooncorn bu durumun ciddiyetinin farkında olan bir kadın tesettür mağazasıdır. Mooncorn’da geniş renk yelpazesine, desen ve kumaş çeşitlerine bağlı olarak birçok şal modelini oldukça uygun fiyatlara bulabilirsiniz.