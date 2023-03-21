Tatil bavullarının olmazsa olmazı tam kapalı tesettür mayo lar, doğru bir şekilde seçildiğinizde tatil keyfinizi ikiye katlar. Plaj modasına uyum sağlayan onlarca Star İnci tesettür mayo modeli bulunur. Çoğu zaman bu modeller arasından tercih yapmak oldukça zordur. Her kadın kendine yakışan mayoların yanı sıra kullanışlı tam kapalı mayo lar ister. Biz de sizler için tesettür mayo seçerken nelere dikkat edilmeli sorusuna cevap aradık. İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Tesettür Mayoda Kaliteli Kumaşlar Tercih Edin

Tesettür mayo seçerken dikkat etmeniz gereken önemli kriterlerden biri tam kapalı mayonun kumaşıdır. Seçtiğiniz tesettür mayo su tutmayan bir kumaşa sahip olmalıdır. Su tutmayan kumaşlar içerisinde paraşüt kumaşlar önerilir. Paraşüt kumaşlı modeller, rahat ve incedir. Paraşüt kumaşlar lekelere karşı dayanıklıdır. Kirlense bile kolayca silinebilen modeller, yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Bu sayede uzun ömürlü kullanılabilir. Tesettür mayo tercih ederken kumaşın esnek olması da dikkat edebilirsiniz. Esneme paraları düşük olan tesettür mayolar su içerisinde yüzerken rahatsız edici olabilir. Esnek kumaşlar arasında scuba kumaşlar bir numaradır. Dalgıç kumaş olarak da bilinen scuba kumaş seçecekleri esnek ve kaliteli yapılara sahiptir. Profesyonel kullanımlar için uygun olarak dalgıç kumaşlar, sentetik kumaştan üretilir. Siz de tesettür mayo serçekn kumaşına bakabilir, ihtiyacınıza uygun olan modeli seçebilirsiniz. Tercih edebileceğiniz bazı tesettür mayo kumaş özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

● Vücuda yapışmayan tesettür mayolar

Yüzerken ve yüzdükten sonra kendinizi rahat hissetmek istiyorsanız vücuda yapışmayan kumaşlar tercih etmelisiniz. Vücuda yapışmayan tesettür mayolar, yüksek su itme gücüne sahiptir. Bu sayede yüzerken suyu içerisinde depolamaz.

● Çabuk Kuruyan Tesettür Mayolar

Özellikle plajlarda çabuk kuruyan tesettür mayolara sahip olmak hayat kurtarıcı olabilir. Yüzdükten sonra gün boyu ıslak dolaşmak istemeyen kadınlar, çabuk kuruyan modellere yönelebilir. Hızlı kuruyan tesettür mayolar, plaj aktivitelerinizi üzerinizde ağırlık hissi hissetmeden yapmanızı sağlar. Üstelik gün boyu özgürce hareket etmenize imkan sunar.

● Nefes Alabilen Tesettür Mayo Kumaşları

Yaz aylarında herkesin ortak problemi terlemedir. Gün içerisinde kendinizi rahatsız hissetmenize neden olabilir. Terleme oranını minimuma indirmek istiyorsanız nefes alabilen tesettür mayo kumaşlarını tercih etmeniz önerilir. Nefes alabilen kumaşlar, hava kanalları sayesinde vücudunuzun hava almasını sağlar. Bu durum aşırı terlemenin veya pişik gibi olumsuz durumların oluşmasını engeller.

● İç göstermeyen tesettür mayo kumaşları

Her kadının tesettür mayo alırken düşündüğü ilk şey kumaşın iç gösterip göstermediğidir. Bu nedenle genellikle açık renkli kumaşlar yerine kapalı renkli kumaşlar tercih edilir. Bu modeller genellikle iç göstermeyen tesettür mayolardır. Ancak kumaş kalitesi iyi olduğu takdirde iç göstermeyen açık renkli kumaşlarda bulunur. Dalgıç kumaşlar kalın yapısı sayesinde iç göstermeyen tesettür mayo kumaşları arasında yer alır. Siz de tesettür mayo seçerken kumaşın kalitesini inceleyebilir, yorumlar bölümünden kullanıcıların fikirlerini öğrenebilirsiniz.

● Kullanım alanınıza uygun tesettür mayo kumaşları

Tesettür mayo seçimi yapmadan önce deniz için mi yoksa havuz için mi bir mayo aradığınız oldukça önemlidir. Tesettür mayolar tuzlu ve klorlu suyla sürekli temas eder. Bu nedenle aldığınız ürünün klora karşı dayanıklı olması gerekir. Aksi takdirde çabuk yırtılıp yıpranabilir.

Doğru Bir Beden Seçimi Yapın

Günlük hayatta pek çok kadın tam bedenine uygun olan kıyafetleri tercih eder. Ancak konu yaz ve plaj olunca beden seçiminde birkaç aksaklıklar olabilir. Daha ince görünmek isteyen kadınlar bir beden küçük tesettür mayolara yönelebilir. Tesettür mayonun üzerine yapışmasını istemeyen kadınlar ise bir beden büyük tesettür mayo tercih edebiliyor. Oysaki bu tür durumlar son derece risklidir. Kendi bedeninizden küçük mayolar, yüzerken vücudunuzu sıkar ve sağlıklı hareket etmenizi engeller. Büyük mayolar ise kumaş fazlalığından buruşuk bir hale dönüşebilir. Bu nedenle tesettür mayo seçerken özellikle kendi bedeninize en uygun olan beden seçeneğini tercih etmeniz önerilir.

Tarzınıza Uygun Olan Tasarımlara Yönelin

Yaz modasına yön veren tesettür mayo çeşitleri hem sportif hem de klasik severler için farklı farklı üretilir. Neredeyse günün büyük bir bölümü üzerinizde olan mayoların tasarımı doğru bir seçim için oldukça önemlidir. Eğer günlük hayatta kapalı renk tonlarını tercih ediyorsanız neon renklerin hakim olduğu tesettür mayolar, kendinizi huzursuz hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle mayonun tarzınıza uygun olup olmaması oldukça önemlidir.

Tesettür Mayonun Rahat ve Kullanışlı Olmasına Dikkat Edin

Rahat ve kullanışlı bir tesettür mayo kullanmak istiyorsanız likralı kumaşları tercih edebilirsiniz. Likralı tesettür mayo kumaşlar, yumuşak ve esnek yapısı sayesinde su içerisinde rahatça hareket etmenizi sağlar. Bu nedenle genellikle kol ve dirsek bölümünde likralı kumaşlar tercih edilir. Tesettür mayonun kullanışlı olması için su içerisinde hava almaması gerekir. Bu nedenle genellikle iki parça ürünler tercih edilir. Suyu içerisine almayan tesettür mayolar su içerisinde kolayca hareket etmenizi sağlar.

Star İnciyle En Doğru Tesettür Mayoyu Seçebilirsiniz

Star İnci sahip olduğu kaliteli tesettür mayolar sayesinde en doğru seçimi yapmanızı sağlar. Tesettür mayo seçiminde dikkat etmeniz gereken pek çok kriter bulunur. Bu kriterlere uygun olarak üretilen Starinci tesettür mayo seçenekleri aradığınız ürünü bulma fırsatı sunar. Siz de ihtiyacınıza ve tarzınıza uygun tesettür mayoları Star İnciyle inceleyebilir, birbirinden özel modellere sahip olabilirsiniz.