Teşekkürler Zeytinburnu

31 Aralık 2021’in son sokak röportajını merkezimizin bulunduğu Zeytinburnu ilçesinde yapma kararı aldık.

58 Bulvar caddesinin trafiğe kapalı alanında çalışmamızın ilk yarım saatinde iki sorumsuz tip ortaya çıktı. Birisi Zeytinburnu ilçemizin kitabını yazan Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’in elinde mikronu almak için hamlr yaparak sert ve kaba konuşması ile röportajımızı provake etmeye kalktı.

Hüseyin Çetiner mikrofonu vermeyince bu seferde röportajın kendi dükkanına 25 metre uzakta yapılmasına rağmen dükkanımın önünü kapattınız bahanesi ile bağırıp çağırarak ortalığı karıştırmaya çalışarak işini yapan basın mensuplarını engellemiştir.

Bir diğer sorumsuz kişi de küfürler savurarak kamu adına yayıncılık yapan basını engellemeye çalışmıştır.

Zeytinburnu Emniyet müdürlüğüne mağaza sahibi için şikayete bulunduK ancak küfür eden şahıs için adres olmadığı için şikayette bulunamadık lakin Emniyet müdürlüğümüzün yayınladığımız videoda Emine İnanç vakfı çevresinde kısa bir araştırma yapması halinde bahse konu küfür eden 2.şahsıda bulabileceğini ifade eden mağdur Hüseyin Çetiner Zeytinburnu emniyetinin gerekeni yapacağından şüphesinin olmadığını ifade ederek suç işleyen herkesin bedelini hukuki olarak ödemsini istiyoruz dedi.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANINA VE MECLİSİNE TEŞEKKÜRLER

tanbul Times Yayın Grbunun haberdar oldu Gazetemizin ve Youtube kanallarımızın

Zeytinburnu Belediye Meclisi 2022 Ocak ayının ilk meclis toplantısında CHP Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi Mimar Süleyman Uluocak verdiği önerge ile BASINA karşı yapılan saldırının meclisin ortak kararı ile kınanmasını istediği bir önerge verdi.

Önerge mecliste grubu olan Ak Parti,CHP,MHP ve İyi Parti meclis üyelerinin ortak kararı ile kabul edildi.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, Ak Parti Grup Başkan vekili Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi Av. Muhammed Kaynar,CHP Zeytinburnu Meclis Gurup Başkanı Hasan Hüseyin Üsküdar, CHP Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi Mimar Süleyman Uluocak ,ve İyi Parti Zeytinburnu Belediye meclis üyesi Mustafa Güreler mecliste yaptıkları konuşmaları ile yapılan saldırıları kınadı.

Destek olan herkese teşekkür ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)