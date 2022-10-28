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Terra Luna (LUNA) Nasıl Alınır Satılır?

Terra Luna, kripto para ekosisteminde stablecoin’ler geliştirme hedefiyle yola çıkmış bir blokzinciri ağıdır. Merkeziyetsiz bir protokol olan Terra Luna, sabit coin’ler oluşturmak, yatırım yapmak ve takas işlemleri yapmak için kullanılmaktadır. Terra ağının yerel token’i ise LUNA ismine sahiptir. ABD doları, Euro, Güney Kore Won’u gibi farklı itibari paralara endeksli sabit coin’ler sunan Terra ağı, 2022 yılı içinde büyük bir piyasa değerine ulaşmış ve en değerli kripto para projeleri içine girmiştir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2022 Cuma 19:28
Terra Luna (LUNA) Nasıl Alınır Satılır?
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Terra ağının kripto parası LUNA’nın canlı fiyat grafiklerine, LUNA fiyat adresi üzerinden erişilebilir. LUNA coin, yükselen fiyat grafiği ile en büyük kripto paralar içine girdikten sonra, sert değer kaybı ile kripto para ekosisteminin en çok konuşulan konularından biri olmuştur.

Terra Luna nedir?

Terra ağı, amacı sabit coin’ler geliştirmek olan bir blokzinciridir. Mutabakat modeli Delegated Proof of Stake olan Terra Luna, algoritmik sabit coin’ler üzerine kuruludur. Ağ içinde iki farklı coin modelinden söz edilebilir, bunlardan biri ağın yerel token’i LUNA coin olurken, diğerleri ise LUNA işlemleri ile değerleri sabit tutulan stablecoin’lerdir.

Terra ağı diğer sabit coin projelerinden farklı olarak teminatlı değil, algoritmik bir sisteme sahiptir. Dünyada işlem hacmine göre en büyük sabit coin’ler içinde yer alan USDT ya da USDC gibi varlıklar teminatlıdır. Yani piyasada 1 milyar dolarlık arz varsa, bu şirketler banka hesaplarında 1 milyar ABD dolarını göstermek zorundadır. Terra ağı bu projelerden farklı olarak, UST adı verilen ve değeri ABD dolarına endeksli olan kripto parasının değerini, algoritmik olarak sabit tutmayı hedeflemiştir. 2022 yılının Mayıs ayında, UST’de yapılan sert satışların ardından 1 dolar olması gereken UST’nin değerinin 0,9 doların altına gerilemesi büyük bir sorun yaratmıştır. Terra ağı, UST’nin değerini korumak adına LUNA üretmiş, ancak bu durum UST’nin değerini korumadığı gibi LUNA’nın değerini kaybetmesine yol açmıştır. LUNA coin, 2022 yılı içinde 100 dolarlı seviyelerden, 0,1 doların altına gerilemiştir.

Terra ağında fiyat istikrarının bozulmasının ardından bir kurtarma planı geliştirilmiştir. Bu kapsamda Terra Luna ekosistemi, Terra Classic adını almıştır. Terra 2.0 ile yeni blokzincire geçilirken, LUNA coin işleme açılmıştır, eski Terra (LUNA) ise LUNC ismini almış, UST USTC ismini almıştır. Yaşanan kriz sonrasında toparlama sürecine giren Terra Classic, LUNA’nın eski versiyonu olan LUNC’de arzı azaltma politikası ile değeri artırmayı hedeflemektedir. Kripto para, 2022’nin Ekim ayı itibariyle 1,7 milyar doların üzerinde piyasa değeri ile en büyük 35 kripto para içinde bulunmaktadır. LUNA ise, 2,5 dolara yakın değeriyle işlem görmektedir.

LUNA nasıl alınır satılır?

Yarattığı geniş sabit coin ekosistemiyle önemli bir teknoloji sunan Terra ağının yerel token’i LUNA, yatırımcıların hem stake geliri hem de değer potansiyeli nedeniyle tercih ettiği bir varlıktır. LUNA coin, 2022’nin Mayıs ayı itibariyle Terra 2.0 zincirine geçilmesinden ötürü adını değiştirmiştir. Bu nedenle LUNA alım satım işlemleri, Terra 2.0 ağında gerçekleşmektedir. En düşük işlem komisyonu ile kripto para alım satımlarını gerçekleştirmek için, Kucoin borsası tercih edilebilir. Kucoin’de LUNA satın almak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

  • Kucoin mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden temel bilgileri girerek hesap oluşturun.
  • KYC onayınızı gerçekleştirin.
  • Borsa hesabınıza kredi kartı ya da farklı bir metotla Türk lirası yatırın.
  • Spot ya da vadeli işlem piyasasında LUNA satın alın.

LUNAUSDT adresi üzerinden en düşük komisyonla alınabilen LUNA coin, Terra adıyla ve LUNC’den farklı olarak işlem görmektedir.

10 milyondan fazla üyesiyle dünyanın en güvenilir borsaları içinde yer alan Kucoin, 150’den fazla ülkede, 20’den fazla dilde hizmet veren bir borsadır. Türkiye’de de yasal bir şirket olarak faaliyetlerini gösteren borsa, avantajlı komisyon oranları sunması, 600’den fazla coin’i listelemesiyle kripto para yatırımcılarının tercihi konumunu sürdürüyor.

Kucoin borsasında hesap oluşturarak, 500 USDT’ye varan bonuslardan faydalanabilirsiniz. Borsada hesap oluşturduğunuzda ayrıca, tüm yatırımların sigorta güvence fonu ile koruma altına alınması da farklı bir avantaj sunuyor.

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