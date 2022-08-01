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Tercihlerde son günler…

27 Temmuz’da başlayan resmi tercih süresi 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona eriyor. Meslek seçiminde hala kararsızlık yaşayan adaylar, Kariyer Testi ile ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun mesleği belirleyebilir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:18
Tercihlerde son günler…
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 Üsküdar Üniversitesi tarafından 2015 yılından bu yana internet üzerinden uygulanan Kariyer Testi, bugüne kadar 1 milyon 202 bin 750 kişinin uygun mesleği belirlemesine yardımcı oldu. Kariyer Testini son bir yılda ise yaklaşık 516 bin 806 kişi çözdü.

Tercih maratonunda son viraja girildi. İlgi, yetenek ve becerilerine göre seçtiği bölümün kendine uygun olduğunu düşünen kadar, henüz bir karar vermemiş olanların da sayısı oldukça fazla…

Hala karar veremediyseniz Üsküdar Üniversitesi tarafından internet üzerinden uygulanan Kariyer Testi, üniversite adaylarına meslek seçimi konusunda yardımcı oluyor.

2015’ten bu yana uygulanan Kariyer Testi, bugüne kadar 1 milyon 202 bin 750 kişinin meslek seçiminde karar vermesinde önemli bir yol gösterici oldu. Kişinin başarılı olabileceği alanları belirleyen Kariyer Testi’ni son bir yılda ise 516 bin 806 aday çözerek geleceğine yön verdi.

Kariyer Testi ile kararsız olan adaylar, kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda başarılı olabileceği alanları belirlerken; mesleğiyle ilgili karar vermiş olanlar da o mesleğin kendine ne kadar uygun olup olmadığını test etme imkanı buluyor.

Kariyer Testi nedir?

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli” olarak da bilinen Kariyer Testinin 90 sorudan oluştuğunu söyledi. Tözeniş, adayların sorulara verdiği ‘hoşlanırım’ ya da ‘hoşlanmam’ yanıtı adayların kişilik tipini ortaya çıkarıyor. ‘Gerçekçi’, ‘Araştırıcı’, ‘Artistik’, ‘Sosyal’, ‘Girişimci’ ve ‘Geleneksel’ olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testinde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor.” dedi.

Kariyer testine aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor:

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

https://uskudar.edu.tr/tr/kariyer-testi

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