Tercih Yaparken Üniversitelerin Burs İmkanlarını Da Araştırın

‘’Puana değil, başarı sıralamasına bakın’’



Tercih döneminde üniversite öğrencilerine yol göstermek için yapılan toplantıya, Ekrem Elginkan Lisesi Okul Müdürü Serap Sarıgül Hazar, Müdür Yardımcısı Ali Mesut Meral, YKS Koordinatörü ve Müdür Yardımcısı Özlem Türkarslan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Öğretmenleri Mine İstanbullu ve Selda Mutlu sunumlarıyla katıldı. Geçtiğimiz sene ile karşılaştırıldığında puan türlerine göre başarı sıralamaları arasında büyük bir fark olduğunu belirten Özlem Türkarslan, “Bu sene puanlar oldukça yanıltıcı. Sınava giren öğrenci sayısında artış olduğu için, geçtiğimiz yıl başarı sıralaması olarak 25.000’e denk gelen bir puan, bu sene 126.000 olabiliyor. Dolayısıyla tercih yaparken başarı sıralamalarının dikkate alınması gerekiyor” diyerek öğrencileri uyardı. Ekrem Elginkan Lisesi Müdürü Serap Sarıgül Hazar: ’’Doğru tercihi bu işin uzmanlarıyla birlikte yapmak şart’’

Doğru tercihi bu işin uzmanlarıyla birlikte yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Ekrem Elginkan Lisesi Müdürü Serap Sarıgül Hazar, ‘’Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda özellikle Matematik sınavında kolay soruların daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durum da tüm öğrencilerin matematik netlerini ve Türkiye’deki genel netleri artırdı. Normal şartlarda sevindirici bir durum olsa da sıralamaları oldukça etkiliyor. Her şeye rağmen öğrencilerimiz iyi sıralamalar elde etti. Denemelerle kıyasladığımızda yaklaşık sonuçlar elde ettiğimizi gördük. Öğrencilerimizin matematik netlerinin yanı sıra özellikle bu yılın belirleyicisi olan Türkçe - Edebiyat netleri de geçtiğimiz yıllara göre yükseldi. Elbette bu konuda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çabalarının büyük bir payı var. Tercih döneminde de Rehberlik Bölümü Öğretmenlerimiz öğrencilerimize destek olmaya devam edecek. ’’ dedi.



Tercih yaparken üniversitelerin burs imkanları da araştırılmalı

Vakıf üniversitelerini tercih edecek olan adayların artan maliyetleri de göz önüne alarak üniversitelerin tercih burslarını araştırmaları gerekiyor. Üniversitelerinin burs şartları değişkenlik gösterse de tercih sıralamasında ilk üçte veya ilk beşte yer alan özel üniversiteler öğrencilere ek burslar sağlayabiliyor. Ancak bu bursların eğitim hayatı boyunca kesintisiz bir şekilde devam edip etmediğini de öğrenmek şart.



TERCİH SÜRECİ ÜNİVERSİTE PUANI KADAR ÖNEMLİ

YKS sürecinin en önemli ve son etabı olan tercih döneminde öğrencilerin yapacağı tercihlerin sınav performansı kadar önemli olduğunun altını çizen rehber öğretmenler, Doğru Tercih Listesi Oluşturma Teknikleri başlığı altında şu önerilerde bulundu;



1- Puana değil, başarı sıralarına bakın.

2-Bir bölümü üst tercihlere yazmanın diğer adayları elemeyeceğini unutmayın.

3-Tercihlerinizi başarı sırasına göre değil, istek sırasına göre sıralayın.

4-‘Ölü tercih’ yapmayın.

5-‘Puanım yetmez.’ endişesine kapılmadan istediğiniz bölümleri mutlaka yazın. Geniş bir aralıkta tercih yapın. Sürpriz yerleştirmeler olabilir.

6-Gitmeyi düşünmediğiniz bölümleri KESİNLİKLE yazmayın.

7-24 tercih hakkından istediğiniz kadarını değişik puan türlerinde yapabilirsiniz.

8-Yeni açılan ve sıralaması belli olmayan bölümlere isteğinize göre listenizde yer verebilirsiniz.

9- Tercihler arz-talep meselesidir. Kesinlikten bahsetmek doğru değil. (Kontenjan değişiklikleri, talebin artması veya azalması, vakıf üniversitelerindeki ücret değişiklikleri vb.)

10-Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz. Kayıt hakkı kazandığınız bölümü değiştirmek mümkün değildir.

11-Programlara ait başarı sıralarının dikkate alınması gerekir. (Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir. Bu nedenle vakıf yükseköğretim tercihlerini yaparken özel koşul ve açıklamalar kısmını kontrol etmeyi unutmayın.)

12-Tercih listenize yazdığınız programların ‘ÖZEL KOŞULLARINI’ okumayı unutmayın.

13-Tercihleri sisteme girmeyi unutmayın.

14-Tercih işleminizi tamamladıktan sonra tercih süresi içinde sisteme girerek bilgilerinizi mutlaka kontrol edin ve çıktı alın.

15-Tercih listesini oluştururken danıştığınız kişilerin alanında bilgi sahibi olmasına dikkat edin.

16-Tercihlerinizde dikey geçiş, yatay geçiş, çift ana dal gibi konular belirleyici olacaksa düşündüğünüz üniversite ve bölümlerin koşullarını iyi araştırın.



Önemli Bilgiler;



Üniversite sınavına tekrar girilmesi durumunda;

* Aday eğer bir yükseköğretim programına yerleşmiş ise Ortaöğretim Başarı Puanı yarı yarıya düşer.

* Aday eğer herhangi bir programa yerleşmemiş ise Ortaöğretim Başarı Puanında herhangi bir değişiklik olmaz.



Üniversitelere Kayıt Dönemi;

*Üniversitelere kayıt dönemi 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasındadır.

*Elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

*Belirtilen kayıt dönemi tarihinde istenen belgelerle birlikte işlemlerin tamamlanması zorunludur.



İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Hakkında

“Ana Kucağından İTÜ’ye” sloganı ile eğitim veren İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak; sürekli yenilenen ve geliştirilen eğitim programları ile akademik yönden araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmektedir. Öğrencilerin eğitimleri boyunca akademik programla bütünleşmiş sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler sayesinde çok yönlü bir gelişim çizgisine sahip olması hedeflenmektedir. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veren İTÜ GVO çatısı altında İstanbul’da Maslak ve Beylerbeyi’ndeki kampüslerin yanı sıra, İzmir Gaziemir’de franchising sözleşmesiyle faaliyet gösteren bir kampüs bulunmaktadır. Okulun Beylerbeyi Yerleşkesi’nde diğer okulların öğrencilerinin de yararlanabileceği 28 haftalık Mini Konservatuvar “Erken Müzik Eğitimi” sertifika programı mevcuttur.