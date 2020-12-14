Terapiler Neden Online Yapılır?

Son dönemlerdeonline psikolog ve psikiyatrist terapilerinin yapıldığına dair birçok uygulamaya şahit oluyor ve bu konuda yazılmış yazılar okuyoruz. Günümüzde pandemi ve sağlık güvenliği nedeniyle online terapiler yaygınlaşmış olsa da aslında bu uygulama daha önceden beri farklı gerekçelerle yapılıyordu. Hangi durumlarda ve hangi gerekçelerle online terapi yönteminin uygulandığını incelediğimizde aşağıdaki gerçeklerle karşılaştık.

1- Online Terapiler Hızlı ve Rahattır

Online terapiler kişilerin evlerinden ya da bulundukları diğer ortamlardan çıkmadan, trafik stresi ve yorgunluk yaşamadan uzman yardımına ulaşımını sağlar. Normal randevular için günler sonrasına randevu verebilen psikologlar için de bu yöntemle danışanlarına zaman ayırmak daha kolaydır. Bir problemi psikoloğa anlatmak için geçen günlerde o problemin etkisi geçmiş bile olabilir. İnsanların alışık oldukları ortamda terapi alması dış çevre baskılarından da korunmayı sağlayacaktır.

2- Online Terapiler Daha Ekonomik Olabilir

Klasik terapi yöntemlerine göre online terapiler daha ekonomiktir. Psikolog ve psikiyatristlere ulaşımın ve seans ücretlerinin pahalı olduğu yargısı nedeniyle terapiler lüks olarak görülebilmektedir. Online terapilere daha uygun fiyatlarla ulaşım sağlanması toplumdaki uzman desteği alma alışkanlığını da geliştirecektir.

3- Gizlilik Nedeniyle Toplum Baskısı Konusunda Kaygı Yaşanmaz

Toplumumuzda psikolojik destek ve terapi almak konusunda olumsuz bir önyargı vardır. Bu nedenle birçok insan başkalarının destek alındığı konusunda bilgi sahibi olmasını istemez. Yargılanacaklarını, dışlanacaklarını düşünürler.

Online terapi yöntemi ile gizliliğin sağlanması daha kolay olacaktır. Destek alan kişiler de üzerinde toplum baskısı hissetmeksizin rahatça destek alacaklardır.

4- Kişisel Bilgiler Verilmeyebilir

Psikolojik destek alan kişiler uzmanların çalıştığı bürolarda isimlerinin kayıt edilmesinden, sekreter ve benzeri kişilerin kendilerini tanımasından rahatsız olabilir. Online terapilerde gereği halinde uzman kişiye dahi bu bilgiler verilmeyebilir.

5- Pandemi Koşulları Nedeniyle Online Destek

Salgın hastalık bulaş riski nedeniyle yüz yüze terapiler tercih edilmemektedir. Hem psikologların hem de danışanların sağlığı açısından online terapiler fayda sağlamıştır. Bu yolla yarım kalan tedaviler devam etmiş, yeni danışanlarla da çalışma imkanı bulunmuştur. Aslında bu dönemde online terapilerin ne kadar faydalı olduğu konusu da deneyimlenmiştir.