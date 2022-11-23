Ter Kokusu Yuva Yıkıyor

Bu konudaki hassasiyeti ölçmek amacıyla Avrupa’nın 10 milyona yaklaşan üyesiyle en popüler buluşma uygulaması olan Gleeden, Türk kullanıcıları arasında bir anket düzenledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kadınlar tarafından tasarlanıp yönetilen platformda Ekim ayı içinde düzenlenen ankete Türkiye’den 1082 kadını ve 2541 erkeği katıldı.

Ankete katılan kadınların (%92) ve erkeklerin (%90) ezici çoğunluğu vücut kokusunun cinsel çekim uyandırmakta etkili olduğu konusunda hemfikir oldular.

Kadınların %82’si birlikte olmaya karar verdiği bir erkeği, vücut kokusundan hoşlanmaması durumunda reddedeceğini belirtirken, erkeklerde bu oran %72’de kalıyor. Kokusunu beğenmediği bir kadınla ilişkiden vazgeçmeyecek %28 erkek bulunuyor.

Sadece vücut kokusuna çarpılarak biriyle birlikte olabileceğini söyleyen kadınların oranı %29’u aşmazken, erkeklerin %45’i pekâlâ bir kadının kokusuna âşık olabiliyor ve birlikte olmak isteyebiliyor.

Kadınların %85’i eşinin kokusunu sevdiğini söyleyerek eş seçiminde vücut kokusuna verdiği önemi tasdik ederken, erkeklerin ancak %65’i eşinin kokusundan memnun.

İki grupta da eşinin kokusundan memnuniyetsizlik oranı %8’de kalırken, “Eşimin kokusunu fark etmiyorum bile” diyenlerin oranı kadınlarda %7 ama erkeklerde %31. Her üç erkekten biri eşinin kokusunu duyamıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )