Temmuz İhracatı 2020'nin En Üst Seviyesinde

Yıllık olarak, ihracatta azalma, ithalatta artış meydana geldi. Dış ticaret hacmi yıllık yüzde 7,6 arttı; dış ticaret açığı üç milyar dolara yaklaştı. İhracatın yüzde 44,3’ü Avrupa Birliği, yüzde 14,8’i ise Arap ülkelerine yapıldı. İthalatın yüzde 12,5’i Almanya’dan gerçekleştirildi. İhracatta kürk hariç, giyim eşyası imalatı, ithalatta ise değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı ilk sırada yer aldı. 4 bin 934 firma açılırken, 2 bin 480 firma kapandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel piyasaların değerlendirildiği Eylül 2020 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Temmuz ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Temmuz ihracatı, 2019 toplam ortalamasıyla aynı seviyede

Temmuz ayında İstanbul’dan yapılan ihracat bir önceki yılın ortalaması ile aynı seviyede gerçekleşerek 7 milyar 400 milyon 154 bin 810 dolar oldu. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 49,3’ünün yapıldığı İstanbul’da, Temmuz ihracatı 2020 yılının en yüksek seviyesine çıktı; 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7,6, ikinci çeyreğine göre ise yüzde 42,5 arttı.

Toplam ithalatın yüzde 55,7’si İstanbul’dan

Temmuz ayında İstanbul’a yapılan ithalat bir önceki yılın ortalamasının üstünde gerçekleşerek 10 milyar 362 milyon 227 bin 607 dolar oldu. Türkiye’den yapılan toplam ihracatın yüzde 58,5’i İstanbul’dan gerçekleşirken, ithalat Temmuz ayında 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 2,3, ikinci çeyreğine göre ise yüzde 28,4 artış kaydetti.

Dış ticaret hacmi yüzde 7,6 arttı

Dış ticaret hacmi, Türkiye genelinde 32 milyar 720 milyon 754 bin 32 dolar, İstanbul’da ise 17 milyar 762 milyon 382 bin 417 dolar olarak gerçekleşti. İstanbul’da dış ticaret hacmi bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 7,6 artarken, dış ticaret açığı 2 milyar 962 milyon 72 bin 797 dolara yükseldi.

İhracatın yüzde 44,3’ü Avrupa Birliği ülkelerine

Temmuz ayında toplam ihracatın yüzde 44,3’ü Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 14,8’i Arap ülkelerine, en yüksek ihracat ise 736 milyon 386 bin 307 dolar ile Almanya’ya gerçekleşti. Almanya’ya yapılan ihracat yıllık değişmezken, aylık yüzde 21,3 artış gösterdi. Almanya’yı sırasıyla; Birleşik Krallık (596 milyon 348 bin 911 dolar), Fransa (431 milyon 963 bin 456 dolar), ABD (362 milyon 899 bin 816 dolar) ve İspanya (334 milyon 519 bin 613 dolar) takip etti.

İthalatın yüzde 12,5’i Almanya’dan

İstanbul’a yapılan ithalatın yüzde 39,9’u Avrupa Birliği, yüzde 14’ü Arap ülkelerinden oldu. Almanya’dan yapılan ithalat, son iki yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 32,5 artış gösterdi. 1 milyar 300 milyon 163 bin 222 dolar ithalat gerçekleştirilen Almanya’yı sırasıyla Çin (1 milyar 290 milyon 44 bin 908 dolar), Irak (702 milyon 411 bin 166 dolar), ABD (567 milyon 834 bin 116 dolar) ve Rusya Federasyonu (538 milyon 507 bin 47 dolar) izledi.

İhracatın yüzde 12,8’i, kürk hariç, giyim eşyası imalatından

İhracatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu, 949 milyon 943 bin 714 dolar ile kürk hariç, giyim eşyası imalatında oldu. Bu faaliyet kolunun ardından sırasıyla; motorlu kara taşıtları imalatı (920 milyon 478 bin 736 dolar), ana demir ve çelik imalatı (422 milyon 785 bin 625 dolar), ev aletleri imalatı (398 milyon 317 bin 486 dolar) ve değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı (386 milyon 607 bin 917 dolar) geldi.

Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller ithalatı ilk sırada

İthalatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu, 1 milyar 991 milyon 609 bin 752 dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı oldu. Bunu, motorlu kara taşıtlarının imalatı (1 milyar 60 milyon 744 bin dolar), rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (534 milyon 744 bin 152 dolar), materyallerin geri kazanımı (445 milyon 545 bin 750 dolar) ve birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı (375 milyon 830 bin 86 dolar) takip etti.

Kapanan ve tasfiye edilen firmaların yüzde 53,7’si İstanbul’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre, 2019 Temmuz ayında 3 bin 949 yeni firma faaliyet göstermeye başlarken, 2020 Temmuz ayında bu rakam 4 bin 934’e yükseldi. Kurulan 530 yabancı sermayeli şirkette en yüksek paya İran vatandaşları sahip oldu. Kapanan ve tasfiye edilen firma sayısı ise 2019 yılı ortalamasının üstünde gerçekleşerek, 2 bin 480 olarak kaydedildi.

Reel Piyasalar Eylül 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden yararlanıldı.

İBB İstanbul Ekonomi Bülteni Reel Piyasalar Eylül 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.