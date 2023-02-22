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Temizlik Ekiplerimiz Deprem Bölgesinde

Gaziantep Nurdağı’nda depremzedelere hizmet vermeye devam Zeytinburnu Belediyesi’ne ait personel ve araçlar, ilçede her gün sokakları yıkayıp, çöpleri topluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Şubat 2023 Çarşamba 16:59
Temizlik Ekiplerimiz Deprem Bölgesinde
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Gaziantep Nurdağı’na Zeytinburnu Belediyesi’nin temizlik desteği devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol birimine bağlı olan 7 kişilik ekip her gün; 1 adet çöp kamyonu, 1 adet arazöz ve 3 adet kabinli kamyonet ile Nurdağı’nın temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor.

Deprem bölgesine çok sayıda çöp konteynırı gönderen Zeytinburnu Belediyesi, her gün düzenli olarak bu konteynırları boşaltırken, 10 tonluk arazöz ile yıkama desteği veriyor. Aynı zamanda günlük rutin sokak, kaldırım, portatif wc gibi yıkama hizmetleri verilirken, depremzede vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda temizlik için su desteği de veriliyor.

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