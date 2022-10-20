Tekstil Sektörü Sezonu Açtı ve İşe Alım Duyuruları Başladı

Tekstil sektörü sezonu açtı ve işe alımlar hızlandı! Tekstil firmaları ve atölyeleri için sezon açıldı. İthalat ve ihracatın artması işe alımları da arttırdı.

Tekstil sektöründe birçok dev firma işe alım için çeşitli platform aracılığı ile işe alımları duyurmaya ve binlerce kişiye istihdam kapısı olmaya başladı. Özellikle ticaretin en yoğun yaşandığı İstanbul’da birçok tekstil firması işe alım duyuruları yapıyor ve işe alımlar gerçekleştiriyor.

Tekstil Firmaları Binlerce Kişiye İstihdam Sağlıyor

Triko, penye, mont, kaban gibi birçok imalathane, taşeron firmalarında hareketlilik sağlarken binlerce kişiye de istihdam kapısı oluyor. Ustabaşı, romeyözcü, singerci, overlokçu, reçmeci ve daha birçok pozisyonda ustalar, kalfalar ve yetiştirilmek üzere deneyimsiz personeller aranıyor. İşverenler dolgun maaş, yol, servis imkanları ile çalışacak personellerin başvurularını bekliyor.

Birçok kurumsal tekstil firması iş başvurularını isinizburda.com üzerinden kabul edebileceğini duyurdu. Site üzerinde yayınlayan tekstil iş ilanlarına başvuru da bulunmakta çok kolay! Nasıl mı?

Üye olmadan ilanları listeleyebiliyorsunuz. İsterseniz bölgenize göre ilanları filtreleyerek en yakınınızdaki tekstil firmalarını görebilirsiniz. Sonrasında ilan detay sayfalarını görerek ilanları inceleyebiliyorsunuz. Yine özgeçmiş hazırlamadan ilanlara başvuru yapabiliyorsunuz. Peki özgeçmiş olmadan nasıl başvuracaksınız? İki türlü başvuru imkânı sizi bekliyor;

İlan detaylarında firmaların yetkili isimleri, işin tanımı, aranan nitelikler, sosyal olanaklar, mail adresleri ve hatta firmalar iletişim numaraları bile açıkça yer alıyor. Özellikle mobil telefonlarınızdan siteye erişiyorsanız, firmayı ara veya ilanı ara butonlarını kullanarak yetkililer ile görüşebilirsiniz. Bu sayede tecrübelerinizden yetkili ile görüşerek kısa bir ön mülakat yapabilirsiniz. Kendinizi iyi ifade ederek diğer adaylardan bir adım daha önde olabilirsiniz.

Diğer bir başvuru seçeneği ise WhatsApp üzerinden! Evet yanlış okumadınız. Firma yetkililerine WhatsApp üzerinden kolayca başvuru yaparak başvuru yapabiliyorsunuz. Telefon numarasını kaydetmeden direk “WhatsApp’tan ulaş” ya da mesaj gönder butonları ile direk WhatsApp üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Firmaları aradığınız da firmanın numarası kapalı olabilir, meşgul olabilir ya da işletmeye ulaşamamış olabilirsiniz. WhatsApp üzerinden de başvuru yaparak firma yetkilisinin size daha sonra dönmesini sağlayabilirsiniz.

İsinizburda.com üzerinden tekstil firmalarına ulaşmak ve ilanlara başvuru yapmak bu kadar kolay. Cv, özgeçmiş ile uğraşmadan direk yetkililere ulaşın, aradığınız işe bugün başlayın. Tekstil iş ilanlarına ulaşmak ve başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin!

İstanbul tekstil iş ilanları için; https://www.isinizburda.com/istanbul-tekstil-is-ilanlari

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Bağlantılarını ziyaret ederek ilanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.