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Teknoloji Kaptanları'nda Geri Sayım Başladı

Şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamalar ile bu projeleri hayata geçirenlerin değerlendirileceği ‘’Teknoloji Kaptanları Ödülleri” için son başvurular 7 Eylül’e kadar alınacak. 16 Eylül’de Teknoloji Kaptanları’nın resmi web sitesi üzerinden başlayacak olan halk oylamasının ardından projeler seçkin bir jüri tarafından değerlendirilecek. Sonuçlar, 11 Ekim Salı akşamı saat 17.00’de Bilişim Zirvesi Etkinlik web sitesinde (www.BZetkinlik.com) gerçekleştirilecek törenle açıklanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 12:38
Teknoloji Kaptanları'nda Geri Sayım Başladı
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Kurum ve şirketlerin dijital dönüşüm konusunda yol arkadaşı olan BT Şirketler Grubu’nun düzenlediği ‘’Teknoloji Kaptanları Ödülleri”ne başvurmak için sayılı günler kaldı. 7 Eylül’de tamamlanacak olan başvurular halk oylamasının ardından iş-akademi dünyasının saygın isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirlecek. Ödüllerin halk oylaması 16 Eylül’de Teknoloji Kaptanları’nın internet sitesi üzerinden başlayacak. Halkın oyları değerlendirmeyi %25 oranında etkileyecek. Ödül töreni ise 11 Ekim’de fijital olarak gerçekleşecek.

Farklı Kategoride Ödüller Sahiplerini Bulacak

‘’Teknoloji Kaptanları Ödülleri”ne başvurular; Türkiye ya da yurt dışı merkezli ancak Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin teknoloji ve dijitalleşmeden sorumlu en yetkili kişileri (CIO , CDO, CTO, Bilgi İşlem Daire Başkanı vb.) tarafından https://www.teknolojikaptanlari.com/ adresinden yapılacak. Ödüller; ‘’Dijital Dönüşüm Projesi’’, ‘’İnovasyon Projesi’’, ‘’Maliyet İyileştirme Projesi’’, ‘’Müşteri İle Etkileşim Projesi’’, ‘’Operasyonel Yetkinlik Projesi’’, ‘’Sosyal Sorumluluk Projesi’’ olarak 6 kategoride değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucunda ‘’Yılın En İyi Tekonoloji Kaptanı’’ belirlenecek.

Alanında Türkiye’nin en yetkili kişileri arasında bulunan jüri üyeleri, başvuru öncesinde tamamlanan ve hayata geçen projeleri; inovasyon, dijital dönüşüm, operasyonel yetkinlik, müşteri ile etkileşim, sosyal sorumluluk, işlevsellik, gerçekleştirilebilirlik ve güvenlik başlıkları altında inceleyecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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