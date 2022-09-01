Teknoloji Kaptanları'nda Geri Sayım Başladı

Kurum ve şirketlerin dijital dönüşüm konusunda yol arkadaşı olan BT Şirketler Grubu’nun düzenlediği ‘’Teknoloji Kaptanları Ödülleri”ne başvurmak için sayılı günler kaldı. 7 Eylül’de tamamlanacak olan başvurular halk oylamasının ardından iş-akademi dünyasının saygın isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirlecek. Ödüllerin halk oylaması 16 Eylül’de Teknoloji Kaptanları’nın internet sitesi üzerinden başlayacak. Halkın oyları değerlendirmeyi %25 oranında etkileyecek. Ödül töreni ise 11 Ekim’de fijital olarak gerçekleşecek.

Farklı Kategoride Ödüller Sahiplerini Bulacak

‘’Teknoloji Kaptanları Ödülleri”ne başvurular; Türkiye ya da yurt dışı merkezli ancak Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin teknoloji ve dijitalleşmeden sorumlu en yetkili kişileri (CIO , CDO, CTO, Bilgi İşlem Daire Başkanı vb.) tarafından https://www. teknolojikaptanlari.com/ adres inden yapılacak. Ödüller; ‘’Dijital Dönüşüm Projesi’’, ‘’İnovasyon Projesi’’, ‘’Maliyet İyileştirme Projesi’’, ‘’Müşteri İle Etkileşim Projesi’’, ‘’Operasyonel Yetkinlik Projesi’’, ‘’Sosyal Sorumluluk Projesi’’ olarak 6 kategoride değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucunda ‘’Yılın En İyi Tekonoloji Kaptanı’’ belirlenecek.

Alanında Türkiye’nin en yetkili kişileri arasında bulunan jüri üyeleri, başvuru öncesinde tamamlanan ve hayata geçen projeleri; inovasyon, dijital dönüşüm, operasyonel yetkinlik, müşteri ile etkileşim, sosyal sorumluluk, işlevsellik, gerçekleştirilebilirlik ve güvenlik başlıkları altında inceleyecek.