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‘Tek Çare Yoğun Kapanma ve Aşılama’

Hükümetin açıkladığı önlemlerin koronavirüs vaka sayısındaki artışı engelleyemeyeceğini söyleyen DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, “Zorunlu faaliyet alanları dışındaki tüm işletmeler en az iki hafta kapatılmalıdır. 3-4 ayda nüfusun yüzde 70’i aşılanmalı, vatandaşlara ve işletmelere ekonomik destek verilmelidir” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Nisan 2021 Cuma 09:32
‘Tek Çare Yoğun Kapanma ve Aşılama’
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DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, koronavirüs vaka sayılarının bir ayda altı katından fazla artmasına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“1 Mart 2021 tarihinde başlayan kontrolsüz normalleşme kararları günlük vaka sayılarını altı kattan fazla arttırarak, 9-10 bin bandından 63 bin seviyesine kadar getirdi. Bu rakamlar ülkemizi dünyada ikinci, Avrupa’da ise ilk sıraya yerleştirdi. Bu vahim tablo, vatandaşa ve sağlık sistemine, katlanarak artan hastane yatışları, solunum cihazına bağlanan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının artışı olarak yansıyor.”

Türkiye’nin aşı tedarikine çok geç başlandığını ve aşılamanın yavaş ilerlediğini vurgulayan Hatipoğlu, “Türkiye’nin günlük aşılama kapasitesi bir milyonun üzerinde olmasına rağmen, tedarikteki aksamalar nedeniyle günlük aşılama rakamlarımız 200 bin doz civarında kalmış; iki doz aşılamada toplumun %10’una dahi ulaşamamıştır” dedi.

‘Varyantlara karşı önlem alınmadı’

Hatipoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’dan dünyaya yayılan varyantların ülkemize ulaştığı tespit edildiği halde, buna yönelik tedbirler alınmadı. Günlük test sayısı ve filyasyon çalışmaları arttırılarak salgının seyri etkin şekilde takip edilip zamanında müdahale edilebilirdi.

Buna ilaveten, yeniden açılma henüz sistem hazır değilken kontrolsüz bir şekilde yapıldı. Üstelik binlerce kişinin katıldığı kongreler, merasimler ve benzeri toplanmalar sorumsuzca düzenlendi. Sağlık Bakanlığı ise bu durumu engellemek bir yana, vahametin üzerini kapatmaya çalıştı.”

Yoğun bakım ünitelerinde %69’a çıkan hasta sayısının sağlık sistemine kırmızı alarm verdirdiğini söyleyen Hatipoğlu, hastanelerin hasta seçmek zorunda kalmasından endişe ettiğini söyledi. 

‘En az iki hafta yoğun kapanma, aşılamada hızlanma, etkin test ve filyasyon ile işletmelere destek gerek’

 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile dün öğlen saatlerinde DEVA Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

Hükümeti şeffaflığa davet eden DEVA Partisi, alınması gereken önlemleri şu başlıklarda sıraladı:

  • Zorunlu faaliyet alanları dışındaki tüm işletmeler en az iki hafta kapatılmalıdır. Zorunlu faaliyetlerde çalışanlar için ise ulaşım ile işyeri çalışma koşulları kalabalığı engelleyecek şekilde uyarlanmalıdır,
  • Virüs yayılımını engelleyecek şekilde sosyal mesafe kuralları sıkılaştırılmalı; bu süre zarfında sıkıntı çeken vatandaşlar ve işletmeler ekonomik ve sosyal olarak desteklenmelidir,
  • Kapanma süresince aşılama çalışmaları hızlandırılarak üç-dört ay içerisinde %70 aşılama oranına erişilmelidir,
  • Filyasyon çalışmaları temaslı takibi şeklinde değil, salgının kaynağını tespit etmek amaçlı yapılmalıdır. Günlük test sayısı mutlaka artırılmalıdır.

‘Kamu yönetimini ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz’

Hatipoğlu, kontrolden çıkmış durumdaki salgının daha fazla üzücü sonuçlara yol açmasını engellemek için kamu yönetimini ilgili bilimsel kuruluşlar ile işbirliği içerisinde ivedilikle harekete geçmeye; atılan her adımı, alınan her tedbiri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmaya davet etti.
Son Güncelleme: 16.04.2021 11:04
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