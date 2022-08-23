TEGV’e Yurt İçi ve Yurt Dışından Ödül Yağdı

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), web sitesi www.tegv.org Türkiye’
ARC’den Entegre Faaliyet Raporu’na beş ödül
TEGV’in hazırladığı “Entegre Faaliyet Raporu” ise Faaliyet raporlarının Oscar’ı olarak bilinen Annual Report Competition (ARC), dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışmasından dört altın, bir gümüş olmak üzere beş ödül ile döndü. Kategori bazında verilen ödüllerde rapor, “Sivil Toplum Kuruluşu”, “İç Dizayn”, “İnfografik”, “Fotoğraflar” kategorilerinde altın ödülü alırken, “Kapak” kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) hakkında:
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu. İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. Vakıf Türkiye genelinde, 22 ilde 8 Eğitim Parkı, 29 Öğrenim Birimi ve 18 Ateşböceği ile toplam 55 etkinlik noktasında çocuklara eğitim desteği vermeye devam ediyor.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA