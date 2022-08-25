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Tecrübesiz ve Deneyimsiz Adaylar için Binlerce İşe Alım İlanı Duyurusu

Yeni mezun olmuş, iş arayan ya da deneyimsiz adaylar için yüzlerce firmanın işe alım duyurusu yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 16:59
Tecrübesiz ve Deneyimsiz Adaylar için Binlerce İşe Alım İlanı Duyurusu
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Son dönemlerde kariyer hedeflerinde ve işe başvurularda deneyim sıkça ifade ediliyor. İşverenler deneyimli personel ararken, deneyimsiz adaylar ise işe alınmadan nasıl deneyim sahibi olacağını tartışıyor. Bu durum sosyal medyada, sözlük siteleri ve forum sitelerinde sık tartışılan konulardan biri. Hatta son dönemler de bu konu bazı dizi ve film sektörünün de dikkatini çekmiş olacak ki bunun ilgili skeçler ve repliklerde bulunuyor.

Tecrübesiz, yeni mezun olmuş ya da herhangi bir sektörde deneyim kazanmak isteyen adaylar iş araştırmaları yapıyor. Onlarca yere başvuru yapan adaylar tecrübesiz olduğu için ya başvurularına dönülmüyor ya da olumsuz dönüş yapılıyor. Adaylar artık iş bulabileceği firmaları arıyor.

Deneyim Sahibi Olmadan da Artık İş Bulmak Mümkün

Sektörünü değiştirmek isteyen, yeni bir iş sahibi olmak isteyen tecrübesiz adaylar için yüzlerce ve hatta binlerce işe alım duyurusu yapıldı. Türkiye’nin yepyeni iş ilanları platformu olan isinizburda.com ile sizde yüzlerce iş ilanına üye olmadan ulaşabilirsiniz. Bu iş ilanları sitesi sayesinde tecrübesiz aday arayan birçok firmayı görebilirsiniz. Yalnızca tecrübesiz adaylar için değil birçok aday için düşünülmüş ilanlar bulunuyor. Muhasebe, otomotiv, sanayi veya masa başı ve servislerde yetiştirilmek üzere birçok işe alım yapan şirket buluyor.

İsinizburda.com sayesinde birçok iş ilanına üye olmadan kolayca erişebiliyorsunuz. Vasıfsız eleman arayan yüzlerce firma iş ilanını bu site üzerinden açıyor. Üstelik ilanlara başvuru yapmakta oldukça kolay. Nasıl mı? Gelin adımları beraber inceleyelim.

Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki bağlantıyı ziyaret etmek. Sonrasında stressiz bir iş arama deneyimi sizi bekliyor. Siteye ulaştığınızda tecrübesiz aday arayan firmaları listelemiş olacaksınız. İsterseniz evinize, konumuz ve çevresindeki firmaların iş ilanlarını da filtreleyebiliyorsunuz. Üye olmadan ilanların görüntüleyerek inceleme imkanına sahipsiniz. Peki üye olmadan nasıl başvuru yapacaksınız? Burası da çok kolay.

İlan detaylarında yer alan birçok bilgi sizler için açıkça yer alıyor. İşin tanımı, işin konumu, açık adres, mail hatta telefon numaralarına dahi açıkça ulaşabiliyorsunuz. Özellikle cep telefonlarınızdan erişim sağlıyorsanız ilanların içerisinde telefonla arama ve hatta whatsapp üzerinden başvuru butonları bile bulunuyor. İster firmayı arayarak online olarak görüşebilir ve yetkililer ile telefon üzerinden anlık olarak mülakat sağlayabilirsiniz. Bu sayede kendinizi daha iyi ifade ederek diğer adaylardan bir adım önde olabilirsiniz. Aradınız yetkili o anda yoğun olabilir veya meşgul oluyor da olabilir. Bu durumda yazılımcılar tarafından çok iyi düşünülmüş! Whatsapp üzerinden başvuru yaparak yetkili ile anlık olarak başvuru yapabilirsiniz. CV, özgeçmişinizi whatsapp üzerinden yönlendirerek kısa süre de olumlu dönüş alabilirsiniz.

Bu saye de günlerce firmaların size dönüş yapmasını beklemeden işe başvurunuzun olumlu ya da olumsuz olduğunu o anda öğrenebilirsiniz. Diğer ilanlara hızlıca geçiş yaparak diğer iş fırsatlarını da değerlendirmiş olabilirsiniz.

Artık “onlarca ilana başvurdum ama geri dönüş alamadım” demek tarih oluyor. Vasıfsız eleman arayan ve yetiştirilmek üzere personel arayan firmaların iş ilanlarını keşfetmek, ulaşmak ve başvurmak için aşağıdaki bağlantıyı hemen ziyaret edin!

https://www.isinizburda.com/vasifsiz-is-ilanlari

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