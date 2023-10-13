TEB Arval’den “Filonuz için Geleceğin Yolu: Elektrik” Etkinliği

TEB Formasyon Akademisi Saklıköy’de gerçekleştirilen ‘Elektrikli Araç Test’ etkinliğine 200’ü aşkın davetli katıldı. 13 farklı markanın 25 model elektrikli aracı davetliler tarafından test edildi. TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa; “Yenilikçi mobilite çözümlerimizle müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine destek oluyoruz ve bu alandaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, 12 Ekim 2023 tarihinde doğayla bütünleşik atmosferiyle dikkat çeken TEB Formasyon Akademisi Saklıköy’da “Filonuz için Geleceğin Yolu: Elektrik” temalı ‘Elektrikli Araç Test Sürüşü’ etkinliği gerçekleştirdi. Paydaşların ve davetlilerin yakın ilgi gösterdiği etkinlikte sektörde önde gelen 13 markanın 25 model elektrikli aracı test edildi.

Elektrikli araç pazarındaki gelişmelerin ve hızla artan çeşitliliğin vurgulandığı etkinlikte sürdürülebilir mobiliteye dair bilincin daha da geniş kitlelere ulaştırılması amaçlandı. Etkinlikte konuşan TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa, sektöre yönelik gelişmelerin yanı sıra TEB Arval’in enerji dönüşümündeki rolünü ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirdikleri yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Sürdürülebilir mobilite ve sorumluluk hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği ürün ve hizmetleriyle müşterilerine desteğini sürdüren TEB Arval; yeni mobilite çözümleri olarak hayata geçirdiği ‘Elektrikli Kolay Paket’, ‘360 Mobilite’ ve ‘Kurumsal Araç Paylaşımı’ ürünlerini müşterileriyle paylaştı.

Kağan Yaşa: “Müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz”

“Filonuz için Geleceğin Yolu: Elektrik” etkinliğinde konuşan TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa, “TEB Arval olarak, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir mobilitedeki rolümüzün bilincindeyiz. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızın ve müşterilerimizin farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Sunduğumuz mobilite çözümleriyle her zaman müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Ev sahipliği yaptığımız ve birçok önemli markanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte de sizleri elektrikli araç teknolojileriyle buluşturarak sürüş deneyimi yaşatmak istedik.

Otomotiv markalarımızdan, iş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden gelen yoğun ilgi bizler için çok memnuniyet verici ve değerli. Elektrikli araçların karbon emisyonunun daha düşük olması ve çevreye duyarlı olmalarının yanı sıra daha düşük yakıt maliyeti ve daha az bakım masrafıyla firmalarımızın tercihlerinde ön plana çıktığını görüyoruz. Halka açık şarj altyapısı ise hızla gelişiyor.

Gün geçtikçe hızla çeşitlenen elektrikli araç modelleri sayesinde sürücülerimize sessiz ve yüksek sürüş konforu sağlıyor. Elektrikli araç segmentindeki bu hareketlilik ve çeşitlilik daha fazla ön planda olacak. TEB Arval olarak bu geçiş sürecini daha kolay hale getirmek için yeni ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Mobilite yolculuğunun her adımına eşlik ediyor”

TEB Arval, mobilite yolculuğunun her adımında müşterisinin yanında yer alarak operasyonel kiralama, filo yönetimi ve alternatif mobilite çözümleri sağlayıcısı olarak yoluna devam ediyor. SMaRT (Sürdürülebilir Mobilite ve Sorumluluk Hedefleri) danışmanlık hizmetiyle filolardaki enerji dönüşümüne rehberlik ederek müşterilerin farkındalığını artırırken, “Elektrikli Kolay Paket” ile elektrikli araç geçişinde firmaların ve sürücülerin yolculuklarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Tam kapsamlı filo kiralama hizmetiyle tüm operasyonel süreçleri rahat ve profesyonel bir şekilde yönetme imkanı sunan TEB Arval, yeni ‘Kurumsal Araç Paylaşımı’ ürününü şirket havuz araçlarının App üzerinden etkin olarak yönetilecek şekilde çalışanların paylaşımlı kullanımına sunuyor.

İstanbul’a özel olarak geliştirilen yeni mobilite çözümü ‘360 Mobilite Uygulaması’ TEB Arval sürücülerinin kesintisiz ve zahmetsiz yolculuk deneyimlemelerini hedefliyor. Uygulamayı kullanan sürücüler İstanbul içinde kullandıkları filo aracının kontratı dahilinde ihtiyaç duyduklarında; İspark, hızlı tren, metro ve denizyolu gibi farklı ulaşım araçlarını da kullanarak zamandan ve yakıttan tasarruf ederek karbon ayak izleriniazaltabilecek.

TEB Arval, BNP Paribas Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda sürdürülebilir mobilite oyuncusu olma yolunda müşteri memnuniyetini daima odağında tutarak, araç filolarının ve yolculukların daha çevreci hale gelmesini sağlayarak sektörde öncü olmayı hedefliyor.

Kayank : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)