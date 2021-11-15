Tdp’li Güle; Kadın Cinayetleri Son Bulacak

TDP’Lİ Başkan Güle, kadın cinayetlerinin durdurulmamasının suçlusunun yanlış politikalar olduğunu dile getirdi. Kadın cinayetlerinin politik olduğunu belirten Güle, yaptığı açıklamada; Her gün bir kadın katlediliyor. Hani caydırıcı ceza, hani yeni uygulamalar? Kaç kadın daha katledilecek, harekete geçmek için neyi bekliyoruz” dedi.



“İktidar olunca cinayetler son bulacak”

Açıklamasına devam eden Güle;” Kadın cinayetleriyle ilgili hâlâ bir çalışma yok. Herkes sokağa çıkmaya korkuyor. Hiç kimse güvende değil. Katiller içeride hayatını yaşıyor olan kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza oluyor. Önceliğimizin güven olması lazım. İnsanlar sokakta rahat yürüyebilmeli. Kadınlarımız, kızlarımız ne zaman öldürüleceğim korkusuyla yaşamamalı. Bu korku 2021 yılı oldu çözülemedi. İktidar olduğumuzda ilk işimiz bu cinayetlere dur demek. Öyle cezalar, öyle yaptırımlar gelecek ki suç oranları azalacak. Katile merhamet, acıma, kollama gibi bir durumumuz olmayacak. Adaleti biz sağlayacağız. İnsanlar güvenle sokağa çıkabilecek. O saatte o kızın orada ne işi varmış diyemeyecekler. Giyinişe göre hak etmiş laflarını duymayacağız. Kadınlarımızı, kızlarımızı her türlü kötülükten koruyacağız. Türkiye’yi güvenilir ülkeler sıralamasında üst sıralara çıkartacağız ” diyerek konuşmasını sonlandırdı.