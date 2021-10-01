TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine Başladı

ERDOĞAN SON GELİŞMELER İLE İLGİLİ YAPTIĞI KONUŞMASIYLA MECLİSİN YASAMA DÖNEMİNİ BAŞLATTI

Malazgirt Zaferi'nden beri bu topraklardaki varlığımızın sürmesi için emek veren şehitlerimizi, gazilerimi rahmetle anıyorum. Meclis'imiz iki defa gazilik ünvanı ile müşerref olmuştur. 15 Temmuz'da Meclisimiz kirli ellerin bu kutlu çatıya değmesine izin vermemiştir. Her biri diğerinden daha yoğun geçen yasama yıllarında ülkelerine hizmet eden vekillerimizin gayretleri hürmetle tarihe kaydedilmitir.

Milletimiz şunu artık çok iyi biliyor; TBMM'nin ışıkları açık ise, milletvekilleri çalışıyor ise Allah'ın izni ile bu milletin sırtı yere gelmez. Son yıllarda üretkenliği daha da artan Meclisimizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu için elinden geleni yapacağından şüphe duymuyorum. Yeni anayasanın başarı ile hayata geçirileceğini umut ediyorum. Partiler anayasa tekliflerini kamuoyu ile paylaşmalı. Yeni anayasa milletimize verebileceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Anayasa teklifimize destek ve katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevincine ortak olduk. Önümüzdeki haftalarda inşallah Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile yeniden bir araya geleceğiz. Karabağ savaşı ve sonrasında yaşananlar bizim için bir turnusol kağıdı olmuştur.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)