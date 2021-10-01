banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1398.52
ALTIN
499.67
DOLAR
8.8719
STERLİN
12.0030
EURO
10.2840
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine Başladı
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine...
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez Reddedildi
Son Dakika
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez...
KILIÇDAROĞLU, ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde Konuştu: Aklı Kullanmayıp Copu Kullanırsanız, Devleti Yönetemezsiniz
KILIÇDAROĞLU, ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde Konuştu:...
Mevsim Geçişlerinde Yaşanan Duygusal Dalgalanmalara Dikkat!
Mevsim Geçişlerinde Yaşanan Duygusal Dalgalanmalara...

TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Açılış Konuşmasıyla Yeni Dönem Yasma Faaliyetlerine Başladı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2021 Cuma 14:13
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine Başladı
banner171

ERDOĞAN SON GELİŞMELER İLE İLGİLİ YAPTIĞI KONUŞMASIYLA MECLİSİN YASAMA DÖNEMİNİ BAŞLATTI

Malazgirt Zaferi'nden beri bu topraklardaki varlığımızın sürmesi için emek veren şehitlerimizi, gazilerimi rahmetle anıyorum. Meclis'imiz iki defa gazilik ünvanı ile müşerref olmuştur. 15 Temmuz'da Meclisimiz kirli ellerin bu kutlu çatıya değmesine izin vermemiştir. Her biri diğerinden daha yoğun geçen yasama yıllarında ülkelerine hizmet eden vekillerimizin gayretleri hürmetle tarihe kaydedilmitir.

Milletimiz şunu artık çok iyi biliyor; TBMM'nin ışıkları açık ise, milletvekilleri çalışıyor ise Allah'ın izni ile bu milletin sırtı yere gelmez. Son yıllarda üretkenliği daha da artan Meclisimizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu için elinden geleni yapacağından şüphe duymuyorum. Yeni anayasanın başarı ile hayata geçirileceğini umut ediyorum. Partiler anayasa tekliflerini kamuoyu ile paylaşmalı. Yeni anayasa milletimize verebileceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Anayasa teklifimize destek ve katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevincine ortak olduk. Önümüzdeki haftalarda inşallah Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile yeniden bir araya geleceğiz. Karabağ savaşı ve sonrasında yaşananlar bizim için bir turnusol kağıdı olmuştur.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 01.10.2021 14:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Rıza Çiftçioğlu Adalar’a İnsan Göçü Yaşanıyor
CHP'li Rıza Çiftçioğlu Adalar’a İnsan Göçü Yaşanıyor
Son dakika... Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti
Son dakika... Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti
DSP'Lİ Toprak: "Kent Enstitülerini Yeniden Hayata Geçireceğiz"
DSP'Lİ Toprak: "Kent Enstitülerini Yeniden Hayata Geçireceğiz"
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez Reddedildi
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez Reddedildi
KILIÇDAROĞLU, ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde Konuştu: Aklı Kullanmayıp Copu Kullanırsanız, Devleti Yönetemezsiniz
KILIÇDAROĞLU, ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde Konuştu: Aklı Kullanmayıp Copu Kullanırsanız, Devleti Yönetemezsiniz

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169