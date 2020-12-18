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TBB Kurucu Genel Sekreteri ve Başkanlarından Avukat Atilla Sav Toprağa Verildi

Feyzioğlu: Kutup yıldızımızı kaybettik..

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Aralık 2020 Cuma 10:06
TBB Kurucu Genel Sekreteri ve Başkanlarından Avukat Atilla Sav Toprağa Verildi
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Türkiye Barolar Birliği Kurucu Genel Sekreteri, 1980-1983 dönemi Başkanı, eski Bakanlardan Avukat Atilla Sav, Ankara Karşıyaka Camii’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Sav’ın cenaze törenine katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Kutup yıldızımızı kaybettik. Bizim için yeri doldurulamaz bir başkandı. Mekânı cennet olsun” dedi.

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden Avukat Atila Sav için Karşıyaka Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör, TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da aralarında bulunduğu siyasetçiler katıldı.

Feyzioğlu ve beraberindekiler, namaz öncesinde Atila Sav’ın ailesine taziyelerini iletti. Atila Sav, öğle namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Feyzioğlu ve beraberindekiler, Sav’ın mezarı başında dua ettikten sonra mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Feyzioğlu burada yaptığı kısa açıklamada, “Kutup yıldızımızı kaybettik. Bizim için yeri doldurulamaz bir başkandı. Mekânı cennet olsun” diye konuştu.

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