Tatile Geldi Kızılay Gönüllüsü Oldu

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi birçok aileyi hazırlıksız yakaladı. Bölge halkıyla birlikte akraba ziyareti veya tatil amaçlı gelen vatandaşlarımız da afetten olumsuz etkilendi. Onlardan bazıları geri dönmek istemedi ve Kızılay’ın gönüllüsü olarak afetzedelerin yardımına koştu.

1 haftalık tatillerini Batı Karadeniz bölgesinde geçirmek isteyen Kaşıtoğlu ailesi sel felaketine tatillerinde yakalandı. Ailenin en büyüğü Abdullah Kaşıtoğlu; 1 haftalık tatil için bölgeye geldiklerini belirtirken “Ne yapabiliriz diyerek Kızılay gönüllüsü olduk” dedi. Ailenin en küçük bireyi de küçük kalbine kocaman bir iyilik sığdırarak çalışmalarda ihtiyaç sahiplerine battaniye dağıtarak destek oldu.

Sene Özbay da yazlıkçı olarak geldikleri Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hem ölümle burun buruna geldi hem de Kızılay gönüllüsü olarak yardıma koştu. Özbay, olay anında tehlikeyle burun buruna gelmesine rağmen hiçbir şey düşünmeden Kızılay gönüllüsü olup yardım çalışmalarına katıldı.

Akrabalarına Yardıma Geldi Kızılay Gönüllüsü Oldu

Kızılay gönüllüleri, sahada yıkıma uğrayan bölgelerde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Sel felaketinin ardından akrabalarının durumunu merak edip bölgeye gelen Göksal Yıldız, daha sonra Kızılay gönüllüsü olarak yardımlara katkı sağladı.

Yardım İçin Kırık Ayağını Hiçe Saydı

Sel felaketini televizyonda duydu. Alçılı ayağını düşünmeden yardım etmek için Kızılay gönüllüsü olmaya karar verdi. Önce alçısını çıkarttırıp ayağını denedi ardından yardım için afet bölgesine geldi. Kızılay’ın gönüllü neferleri her yaş grubundan Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi için gönüllü oluyor.

Otostop Çekip Önce Manavgat’taki Yangına Daha Sonra Sel Felaketine Gelip Gönüllü Olanlar da Var

Sel bölgesine Türkiye’nin birçok farklı noktasından Kızılay Gönüllüsü olmaya gelenler var. Kimisi Iğdır’dan otostop çekerek önce Manavgat’taki yangın bölgesinde çalışmalara destek verdi. Ardından hiç durmadan Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketine koştu.

Kızılay Gönüllüleri Sel Felaketinde de Ön Saflarda

Ülkemizin geçtiğimiz haftalarda yaşadığı yangın felaketlerinde gece gündüz demeden çalışan Kızılay gönüllüleri, sel felaketinden etkilenen bölge halkına yardım içinde seferber oldu. Kızılay gönüllüleri, afet bölgesinde tüm yardım çalışmalarında aktif görev alırken sokak sokak dolaşıp afetzedelere ekmek, su dağıtıyor, sokakların çamurdan arındırılması için temizlik çalışmalarına yardım ediyor, köylere yardım malzemesi götürüp psiko sosyal destek ekibi ile çalmadık kapı bırakmıyorlar.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)