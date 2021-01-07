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Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemine Özel Yazılım Çözümü

Faizsiz ev ve araba sahibi yapan sektör her geçen gün büyüyor. Son üç yıl içinde şirket sayısı 20'yi geçerken EVİM sektörüne özel olarak geliştirilmiş yazılım kiralama modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2021 Perşembe 09:51
Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemine Özel Yazılım Çözümü
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10 yılı aşkın sektör tecrübesiyle ARGE 24 Teknoloji A.Ş., Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi (TDFFS) sektörüne özel geliştirilmiş Tasarruf 24 yazılımının en güncel versiyonunu piyasaya sürdü. Başka hiçbir yazılıma gerek duymadan verileri hızlı ve güvenilir bir şekilde işleyebilen yazılım, kiralama modeliyle hizmete sunuluyor.

harita içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturulduARGE 24 Teknoloji A.Ş. CEO’su Harun Taşdelen sektöre özel açıklamalarda bulunarak, “Ekim ayında seferlere başlayan Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metro hattı olan Mecidiyeköy – Mahmutbey hattının Telsiz İletişim Yazılımını tamamlandıktan sonra 10 yılı aşkın hizmet verdiğimiz Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi (TDFFS) bir diğer adıyla EVİM sektörüne özel geliştirdiğimiz Tasarruf 24 yazılımının en güncel versiyonunu piyasaya sürmemizin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Sektöre özel olarak Tasarruf 24 yazılımının kiralama modelini başlatarak, firmaların yüklü kurulum maliyetlerinden kurtulup, ihtiyaçları doğrultusunda kullanıcı bazlı Tasarruf 24 yazılımına sahip olabilmelerini amaçlıyoruz. Detaylı bilgi almak isteyenler sitemizden demo talebinde bulunabilirler.” dedi.
 

Tasarruf 24 Nedir?

Tasarruf 24, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi (TDFFS) sektörüne yönelik satış pazarlama, operasyon, finans yapılarını akıllı kampanya ve hesaplama sistemleri ile sektör firmalarına özel çözümler üretmektedir.
 

Tasarruf 24 Özellikleri

Arge 24 Teknoloji A.Ş. olarak sektöre özel çözümlerimizle Tasarruf 24 içerisinde bulunan modüler yapısı ve isteğe bağlı geliştirilen özelliklerle, satış, operasyon ve tüm süreçlerin en verimli şekilde yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Yazılımı öne çıkaran bazı işlevler;

  • Satış- Pazarlama Yönetimi
  • Operasyon ve Süreç Yönetimi
  • Finans ve Muhasebe Yönetimi
  • Akıllı Kampanya ve Hesaplama Yapısı
  • Takvim Yönetimi ile Randevu Takibi
  • Müşteri İnternet ve Mobil Şube
  • Esnek ve Güçlü Entegrasyon Yapısı
  • Dijital Pazarlama ve Reklam Ölçümleme Yapısı

6 Farklı Uygulama Tek Çözümde!

Müşterilerimiz için Tasarruf 24 ile başarınızı arttıran diğer teknolojilerimizi birleştirdik.

  • Duo 24 (Görüntülü Görüşme)
  • İYS 24 (İleti Yönetim Sistemi)
  • Link 24 (Link Kısaltma Uygulaması)
  • Assistant 24 (Mobil Aygıt Yönetim Uygulaması)
  • Ekstre 24 (Banka Entegrasyonu)
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