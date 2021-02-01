Tasarruf sandığı modeli geçmişten günümüze taşınıyor

İktisatEvim’in incelemesine konu olan tutanak, 4 Haziran 1930 yılına ait. Tasarruf Sandıkları tesisi hakkında 1/729 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Dahilîye, Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları başlıklı belge, bu sandıkları bankalardan ayrı tutarak devlet nezaretinde işleyeceğini belirtiyor. Tasarruf sandıkları bu noktada hükümet tarafından kurulan sandıklar ve kanunlara uyularak kurulan hususi sandıklar olarak ikiye ayrılıyor.

Tutanakta ayrıca hükümetin atadığı İktisat, Dahiliye, Adliye ve Bütçe Encümenlerinin görev tanımlarına da yer veriliyor.

İktisatEvim ihtiyaçlar için en avantajlı modelleri sunuyor

Sektör şu an lisanslamaya çok yakın. Bunu 90 yıllık bir rüya olarak tanımlayan ve lisanslamanın gerçekleşmesi halinde çok daha fazla kişiye yatırım yapma imkanı doğacağını belirten İktisatEvim’in şubelerinde görevli İktisat Uzmanları, sektör deneyimleri ve profesyonel iktisat birikimleriyle, her bir kişiyi, başta ev ve araba olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri uygun çözüm paketleri ile buluşturuyorlar. Noter huzurunda toplara el değmeden hava ile karıştırılarak Sıra Tespiti yapılıyor. Firma rakiplerinden kampanyaları, tecrübesi ve teslimat gücü yönünden de ayrılıyor. Sunulan yöntemin avantajları ise faizsiz olması, ödeme kolaylığı ile taksitleri üyelerin belirlemesi, sistemden ayrılmak istendiğinde ödenen taksitleri geri alabilme olarak sıralanıyor.

Üyeler, herhangi bir nedenle ödeme güçlüğüne düştüklerinde ise mola verebiliyorlar. Bunun yanı sıra henüz belirlenmemiş son teslimat tarihinden önce ödeme planlarını da istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Bu imkan sektörde sadece birkaç firma tarafından sunuluyor. Ara ödeme zorunluluğunun olmadığı modelde, ilerleyen aylarda ara ödeme yapmak istenirse, ihtiyacını daha erken almak ve borcu daha erken bitirmek gibi avantajlar elde ediliyor. Ayrıca mola seçeneği Bireysel İktisat alternatifinde de mevcut.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)