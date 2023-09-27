‘Tasarruf Planları’ Sinpaş Güveniyle Büyüyor

Yarım asırlık tecrübesiyle Türkiye’nin öncü markası Sinpaş, hızlı bir ivme ile büyüyen araç ve konut talebine karşılık, her gelir grubundan müşterilerine faizsiz finansman desteği sunacağı “Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı” ile tasarrufta da güvenilir adres oluyor.

1974’ten bu yana hayata geçirdiği 87 proje ile Türkiye gayrimenkul sektöründe öncü rol üstlenen Sinpaş, tecrübesi ve verdiği güvenle bugüne kadar 120 bin kişiyi ev, ofis ve işyeri sahibi yaptı. Yapı Tasarruf Sandığı markası ile tecrübesini ve hizmet kalitesini yeni bir sektöre aktaran Sinpaş, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi ile her gelir grubundan aileyi ev ve araba sahibi yapmayı amaçlıyor. Yarım asırdır birbiriyle bütünleşen Sinpaş ve yuva kavramlarından yola çıkılarak daha fazla kişiyi Sinpaş güvencesiyle yuva sahibi yapmak için hayata geçirilen Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile tüm aileler tasarruf yaparak hem yuvalarına hem de araçlarına kavuşuyor.

Konut veya araç alma planlarını erteleyen herkes, kendine uygun şartlarla sisteme dahil olma imkanına Sinpaş güvencesiyle sahip oluyor. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığına üye olanlar faiz, vade farkı ya da ek maliyetler olmadan tasarruf yapma imkanına sahip olurken aylık yapacakları tasarruf tutarlarını kendileri belirliyor. Üyelerine; en hızlı, en kolay ve en uygun maliyetli çözümler sunan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, kişiye özel ödeme seçenekleri, yatırım tutarına özel teslim tarihleri ile de bütçeleri zorlamadan elde edilmek istenen finansa ulaştırıyor.

“Faizsiz finans sektöründe yeni markamız: Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı”

Sinpaş’ın yeni markasının kuruluş sürecini anlatan Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, konuyla ilgili açıklamasında, “Sinpaş Grubu olarak tasarrufa dayalı faizsiz finans sektöründe faaliyet gösteren yeni markamız Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’nı hayata geçirdik. Yarım asırdır gerçekleştirdiğimiz yüzlerce proje ile Türkiye gayrimenkul sektöründe öncü olduk ve bugüne kadar yüzbinlerce kişiyi ev, ofis ve işyeri sahibi yaptık. 2020 yılında, konut projesi arzlarımıza ek olarak konut piyasasına ‘Konut Finansmanı’ alanında dahil olacağımız yeni iş planları üzerinde çalışmaya başladık. 2021 Ocak ayında ise, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı markası ile Tasarruf Finansmanı sektörüne adım attık” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Faizsiz finansmanı tercih edenlerin sayısı son 8 yılda %850 arttı”

Günümüzün ekonomik şartlarında konut ya da araç almanın ancak tasarruf ile mümkün ve kolay olduğunun altını çizen Ahmet Çelik, son dönemdeki gelişmelerin bu alana ivme kazandırdığını belirtti. Çelik: “Şu anda sektörün büyüklüğüne baktığımızda 15,6 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bankaların konut kredilerindeki yüksek faiz oranları ve BDDK’nın ikinci konutunu alacak olanlara yönelik kredi kısıtlaması kararı gibi sebeplerle bu rakamın önümüzdeki dönemde çok daha yukarılara çıkacağını öngörüyoruz. Tasarrufa dayalı faizsiz finansmanı tercih eden vatandaşlarımızın sayısı son 8 yılda %850 arttı. 90’lı yılların başında 2 firmadan ibaret olan sektör, 2021 yılında inanılmaz bir büyüme ile yaklaşık 50 firmaya ulaşmıştı. 7 Mart 2021 tarihinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman şirketleri kanununa göre düzenleme getirildi. Bu düzenleme ve uygulanan regülasyonlar sonucunda, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile birlikte 6 firmanın sektörde faaliyet göstermesine izin verildi.

“Kuruluşumuzdan bu yana geçen iki yılda 52 şubeye ulaştık”

Sinpaş’ın sektöre çok hızlı bir giriş yaptığını belirten Ahmet Çelik şöyle konuştu: “Bugün sektör, 6 firma, 433 Tasarruf Finansman Şubesi ve 340.000 aktif müşteri ile faaliyetine devam ediyor. Regülasyondan sonra adil ve güvenilir bir rekabet ortamının gelmesi ile büyümemizi hızlandırdık ve 2021 yılı sonunda 3 olan şube sayımızı 2 yılda Türkiye genelinde 52’ye çıkardık. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı olarak, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi ile her gelir grubundan aileyi ev ve araba sahibi yapmayı amaçlıyoruz.”

Yıl sonuna kadar 70 şube hedefiyle büyümeye devam ediyor

Sinpaş’ın tasarruf yatırımında hızla büyüdüğünün altını çizen Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı, “Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı olarak, müşterilerimizin bankalarda uygulanan zorlu süreçleri yaşamadan ve yüksek faiz maliyetlerine girmeden dilediği eve, araca ya da iş yerine kişiye özel ödeme planları ile sahip olmalarını sağlayan finansman modelleri sunuyoruz. Her gelir grubuna hitap eden; düşük maliyetli, peşinatlı veya peşinatsız, tasarruf edebilecekleri minimum taksit tutarları ile yararlanabilecekleri en avantajlı ödeme planlarını teklif ediyoruz.

Bu sistemi merak eden ancak güvenemeyen pek çok kişi Sinpaş isminin verdiği güvenle sisteme dahil olmaya başladı. Ayrıca sektörde neredeyse var olmayan, A ve B segmentlerini de marka değerimizle harekete geçirdiğimizi görmek bizi mutlu ediyor. Artan talepler sayesinde kısa sürede hızlı bir şubeleşme atağı ile 2 yılda 3 şubeden, bugün 30 şehrimizde hizmet veren 52 şubeye ulaştık. Yıl sonuna kadar şube sayımızı 70’e, personel istihdamımızı %100 arttırarak 650’ye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Sinpaş iki tasarruf modeli sunuyor

Türkiye’nin her noktasından, dileyen herkesi faizsiz ve ek maliyet oluşturmadan, Sinpaş güveniyle ev ve araç sahibi yapmak için bu sektöre girdiklerini belirten Onarlı, “İki farklı tasarruf modelimizle müşterilerimiz ister, çekilişli planlara dahil olup noter huzurunda her ay yaptığımız çekilişlere katılarak, isterlerse serbest planlı modellerimizle ev ya da araba sahibi olabiliyorlar. Kendi ödeme imkanlarına göre çeşitlendirebildikleri bu modellerinde peşinatlı ya da peşinatsız, sabit ya da artan taksitlerle, kısa vadeli (12 ay) ya da uzun vadeli (120 ay) ödeme planlarını tercih edebiliyorlar. Markamızın lansmanına özel yayınladığımız reklam filmimizin sloganında dediğimiz gibi müşterilerimiz ‘Yeter Ki İstesinler’, tasarruf yapmak isteyen herkesi bu sistemle ev ya da araç sahibi olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Sinpaş’ın marka gücüyle sektöre farklı bir soluk getireceğimize inanıyoruz”

Genç, dinamik ve heyecanlı bir kadro ile çalıştıklarının altını çizen Onarlı, şöyle konuştu: “Türkiye’de 30 yıl herhangi denetleme ve düzenleme olmadan faaliyet gösteren Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans sistemi, son 3 yıldır ise BDDK denetiminde yürütülüyor. Sistemdeki müşterilerin bir kısmı tasarruf ederek ödemelerini yaparken, diğer müşteriler finansman elde ediyorlar. Yani bu sistemde müşteriler birbirlerini finanse ediyor.

Şirketler ise bu işlemlerin organizasyonunu ve tasarruf havuzunda biriken fonun yönetimini gerçekleştiriyor. Bu sistem bireysel tasarrufları planlı hale getirerek ekonomik sisteme dahil ediyor ve ülke ekonomisinin güçlenmesine de önemli bir katkı sağlıyor. Bu sistem ile, ev ya da araç sahibi olmak isterken yüksek faiz maliyeti ile artan taksitleri karşılayamayan, ek maliyetler ve zorlu şartlar sebebiyle kredi kullanmak istemeyen ya da kullanamayan veya tasarrufunda faiz hassasiyeti olan önemli ölçüde geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı olarak, Sinpaş markasının kurumsal gücünü tasarruf finansmanı sektörüne de taşıyarak sektöre farklı bir soluk getireceğimize inanıyoruz.”

Bankasız, faizsiz bütçeye uygun ödeme planları

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, sunduğu; “Planlı tasarruf modeli, Avantajlı tasarruf modeli, Esnek tasarruf modeli” gibi tasarruf yöntemleriyle isteyen herkese, ev ve araç alımı için finansal ihtiyaçlarını karşılama imkanı veriyor. Her gelir grubundan dileyen herkes, tüm ihtiyaçlarını; kişiye özel ödeme seçenekleri, yatırım tutarına özel teslim tarihleri, hızlı, kolay ve en uygun maliyet ile Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığında karşılayabiliyor. İster çekilişle ister sabit ya da az az artan taksitlerle yapılacak ödeme seçenekleri tamamen müşterilerin tercihine göre belirleniyor.

Yapı Tasarruf Sandığı müşterileri; faizsiz, dilerlerse peşinatsız ve ekstra maliyetlerin olmadığı, kolay ve kendi bütçelerine uygun, ödeme planlarını kendilerinin belirlediği sistemde, ihtiyaç duydukları yatırımlara, Sinpaş’ın verdiği güvenle sahip olabiliyorlar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)