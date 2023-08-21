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Tasarım Araştırması: Destek Patent ile Tasarım Tescil Süreçlerinde Doğru Adımlar

Tasarımın, marka değerini artıran ve ürün ya da hizmetlerin tanınabilirliğini yükselten bir etkiye sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ancak bu tasarımların, başka bir birey ya da kuruluş tarafından taklit edilmesini engellemek adına ne denli koruma altına alınması gerektiğini tam olarak kestiremiyor olabiliriz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:36
Tasarım Araştırması: Destek Patent ile Tasarım Tescil Süreçlerinde Doğru Adımlar
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İşte bu noktada, tasarım araştırması ve tasarım tescil araştırması önem kazanır. Peki, bu süreçlerin her aşamasında bizlere yol gösteren, güvence sağlayan ve süreci kolaylaştıran unsurlar nelerdir? İşte bu sorunun yanıtı, 1983 yılından beri sınai haklar alanında üstün hizmet sunumu ile tanınan Destek Patent'te saklı.

Destek Patent, sınai haklarla ilgili konuların başında gelen marka, patent, tasarım vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini bir araya getirerek, müşterilerine bu alanda tam kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Ancak bu hizmetlerin temelinde yatan gerçek değer, firma tarafından sağlanan detaylı tasarım araştırması ve tasarım tescil araştırmasıdır. Bu araştırmalar sayesinde, tasarımınızın benzersiz olduğunu doğrulayabilir, potansiyel çakışmaları erkenden tespit edebilir ve tasarımınızın tescil sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Destek Patent'in 40 yılı aşan deneyimi, sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası alanda da sınai haklar konusunda başarılı bir geçmişe sahip olmasını sağlamıştır. Bu uzun soluklu deneyim, firmanın patent ve tasarım tescili konularında derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlamış, aynı zamanda bu alandaki güncel gelişmeleri de yakından takip etmesini mümkün kılmıştır.

Destek Patent, sunduğu hizmetlerde sadece teknik bilgi ve deneyime değil, kaliteye de büyük önem verir. 2001 yılında Türkiye'de sınai haklar alanında ISO 9000, ardından da ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgelerini almaya hak kazanan firma, bu başarılarıyla sektördeki kalite anlayışının öncüsü olmuştur.

Ancak Destek Patent'in misyonu, sadece müşterilere hizmet sunmakla sınırlı değildir. Firmanın en büyük hedeflerinden biri, sınai haklar bilincini Türkiye'de yaygınlaştırmaktır. Nitekim 2019 yılında “Fikrine Sahip Çık” isimli kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile lise ve üniversite öğrencilerine, KOBİ'lere ve girişimcilere yönelik eğitimler vermeye başlamış, bu alanda da önemli bir sosyal katkıda bulunmuştur.

Sonuç olarak, tasarımın ve patentin, bir markanın değerini nasıl yükselttiğini, aynı zamanda bu değeri korumanın ne denli önemli olduğunu görmekteyiz. Tasarım araştırması ve tasarım tescil araştırması konularında Destek Patent'in sunduğu üstün hizmetler, bu alanda ne denli önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu nedenle, tasarım ve patent konularında doğru adımlar atabilmek adına, sektörün öncü firmalarından biri olan Destek Patent'in hizmetlerinden faydalanmak büyük önem taşımaktadır.

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