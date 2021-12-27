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Tarzını Seç, Kitabını Bul

İBB İştiraki Kültür AŞ eğlenceli bir uygulamayı kitapseverlere buluşturuyor. “Önemli olan iç güzelliği” aktivitesinde kitapların kapakları gizlenecek. Kitapseverler, kapağın üzerindeki 107 farklı etiketten istediği tarzı seçerek kitabını alacak. İstanbul Kitapçısı’nın Gazhane ve Karaköy şubelerinde hayata geçen uygulama 17 Ocak 2022’ye kadar devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2021 Pazartesi 15:14
Tarzını Seç, Kitabını Bul
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İstanbullulara farklı kitap alma deneyimleri yaşatan İstanbul Kitapçısı, şimdi de yeni bir kurguyu hayata geçiriyor. Kitap satın alma deneyimini eğlenceli bir aktiviteye dönüştüren “Önemli olan iç güzelliği” etkinliğinde kitaplar, üzerinde anahtar kelimelerin olduğu bir kaplama ile gizlenecek. Kitapseverler, bu anahtar kelimelerin yönlendirmesiyle 20 farklı kitaptan birini seçmiş olacak.

20 FARKLI KİTAP 107 FARKLI ANAHTAR KELİME 

107 anahtar kelime, kapağı gizlenmiş kitap hakkında ipucu veriyor.  Okuyucu: #özgürlük, #arayış, #aşk, #hiciv, #arkadaşlık, #varoluşsıkıntısı, #denizci, #hayalperest, #eşitlik, #İstanbul, #doğa gibi birbirinden faklı kelimelerden tarzını seçecek. 

Kitapsever, Antoine de Saint Exupery’in Küçük Prensi’ni de seçebilir, 27 yaşındaki Fyodor Dostoyevski ile tanışabilir, Paulo Coelho’nun Casus kitabındaki Mata Hari’yi keşfedebilir ya da kuşlar bir şeyler söyleyebilir. 

GERÇEK KİTAP KURTLARINI BULUŞTURACAK

27 Aralık 2021 - 17 Ocak 2022 arasında sürecek olan etkinlik İstanbul Kitapçısı’nın Gazhane ve Karaköy ( Karaköy Şehir Hatları Vapur İskelesi 2. Kat) şubelerinde gerçek kitap kurtlarını bekliyor. Etkinlik çerçevesinde seçilen 20 farklı kitabın fiyatları 9,99 TL ve 19,99 TL olarak belirlendi.

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