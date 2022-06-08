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Tari̇hi̇ Metro Han Sanatseverlerle Buluşmak İçi̇n Gün Sayıyor

İBB Miras, İETT Genel Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren Tünel’deki tarihi Metro Han’ı, sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Restorasyon çalışmalarında büyük yol kat edilen Metro Han’da açılan ‘Fraktal’ sergisini gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbulluları sergiyi gezmeye davet ediyorum. Gelsinler, Metro Han'ın ne olduğunu, nasıl değerlendirilmek istendiğini ve nasıl bir yolculuğa doğru çıkıldığını görsünler. İstanbul'un birçok noktasında, bu tür yenilenen, yeni yüzüyle vatandaşa sunulan binaları, alanları üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 09:59
Tari̇hi̇ Metro Han Sanatseverlerle Buluşmak İçi̇n Gün Sayıyor
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BEYOĞLU / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras ekipleri tarafından kentin sanat hayatına değer katmak üzere restore edilen tarihi Metro Han’da incelemelerde bulundu. İmamoğlu, restorasyonu süren Metro Han içerisinde, Derya Yücel küratörlüğünde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan “Fraktal” sergisini de gezdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın da eşlik ettiği İmamoğlu, sergiyle ilgili olarak küratör Yücel tarafından bilgilendirildi. İmamoğlu, yakında İstanbullular ve kenti ziyaret edecek sanatseverlere hizmet etmeye başlayacak Metro Han’la ilgili düşüncelerini, sanat eserleri arasında dile getirdi.

“KİMLİKLİ BİR BİNAYA DÖNÜŞMESİNİ ÇOK ARZU EDİYORUZ”

“Şehrimizin bazı noktalarında, kimi Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, kullanım güncellemesi açısından da bugüne çok da örtüşmeyen binalarımız var” diyen İmamoğlu, İstiklal Caddesi’nin bu anlamda özel bir durumu olduğuna dikkat çekti. Cadde üzerinde bulunan, kişilere ya da başka kurumlara ait, amacına uygun kullanılmayan ya da metruk haldeki binalara İBB olarak dokunduklarının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burada bulunduğumuz bina, İETT'nin ‘Metro Han’ diye geçen tarihi bir yapısı. Aslında ta Tünel inşaatından başlayan bir hikayesi var. Çelik bir yapıdan bahsediyoruz. İETT, burayı Genel Müdürlük olarak kullanıyor. Ama bu binanın, çok büyük fırsatlar taşıdığının da farkındayız. Yani hem İstiklal Caddesi’nin bir başlangıç noktası ya da bir bitiş noktası diye değerlendireceğimiz bu bölümünde ve tünelin geçişi, insanların gelişi, gidişiyle ilgili bağlantı noktasında, buranın gerçekten şehrin hafızasını tanıtan, anlatan ve insanları içine çeken başka sanat aktiviteleriyle bütünleşebilen, kimlikli bir binaya dönüşmesini çok arzu ediyoruz. Bu noktada, Büyükşehir Belediyesi olarak hızlıca karar aldık ve şu anda bir nevi basit onarım diye tariflediğimiz bir metotla binamızı gerçekten çok etkili bir yapıya, çoklu kullanıma, vatandaşın içine girdiği, hatta içine girdiği zaman işte böyle çağdaş sanatın çok özel örnekleriyle buluşabildiği bir alana dönüşsün istiyoruz.”

“GELSİNLER, METRO HAN’I NASIL DEĞERLENDİRMEK İSTEDİĞİMİZİ GÖRSÜNLER”

İstanbulluları, restorasyonu devam eden binada düzenlenen Fraktal’ı gezmeye davet eden İmamoğlu, “Yolculuğu gerçekten güçlü bir deneyimleme alanı. Gelsinler, Metro Han'ın ne olduğunu, nasıl değerlendirilmek istendiğini ve nasıl bir yolculuğa doğru çıkıldığını görsünler. Burada muhtemelen hem bu sanatsal alanın keyfine varacaklar, etkileyici yapıyı tanıyacaklar hem de ilerleyen zamanlarda, ‘Böylesi bir çalışmanın ben de bir parçası olur muyum’ diyecekler. Burası hem girişimcileri hem sanatçıları içine çekecek diye düşünüyorum. İstanbul'un birçok noktasında bu tür yenilenen, yeni yüzüyle vatandaşa sunulan binaları, alanları üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

FRAKTAL SANAT NEDİR?

Fraktal; matematikte, çoğunlukla kendine benzeme veya oransal kırılma özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır. Fraktal sanat ise, hazır bilgisayar programları veya fraktal formülleri kullanılarak yapılan, dijital görüntü sanatıdır. Ortaya çıkan şekiller sonsuza yakın detaylar içerir. Bu yüzden şekillerin insan eliyle taklit edilmesi imkansızdır. Diğer sanat türlerinden ayrılmasını sağlayan en önemli özellik de taklit edilemez olmasıdır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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