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Tapu Ve Mülkiyet Sorunu Çözülüyor

  İBB, 3 milyon nüfusu etkileyen, 13 bin hektarlık alanda imar plan çalışmalarını tamamladı. Son 2 yıldır devam eden çalışmayla, mülkiyet ve tapu sorunlarının çözülmesi amaçlandı. Yaklaşık 15.000 hektarlık alandaki plan çalışmaları ise sürüyor. Çalışmalara İstanbullular da aktif olarak katılabiliyor.   

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2021 Cuma 12:29
Tapu Ve Mülkiyet Sorunu Çözülüyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki imar ve mülkiyet sorunlarını çözebilmek için “imar planlama” hamlesi başlattı. Son iki yıl içinde, İstanbul’un 21 ilçesinde 3 milyon nüfusu etkileyen alanda çalışmalar yürütüldü. Kadıköy ilçesinin 5 katı büyüklüğüne eş değer, toplam 13 bin hektarlık alandaki planlama çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 15.000 hektarlık alandaki çalışmalar ise devam ediyor. Böylece, İstanbul’un uzun yıllardır çözümsüz kalan mülkiyet ve tapu sorunları, tek tek çözülmeye başlandı. 

İSTANBULLULAR DA SÖZ SAHİBİ

İBB tarafından yürütülen imar planı çalışmalarında, İstanbullular da söz sahibi olabiliyor. Adalar, Bakırköy, Avcılar -Yeşilkent, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Beylikdüzü başta olmak üzere tüm ilçelerdeki çalışmalarda, vatandaşlar da sürece dahil ediliyor. Planlama çalışmalarının yürütüldüğü ilçelerde anket, çalıştay, bilgilendirme, toplantıları ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenleniyor.   

 İstanbul Times Haber Ajansı
Son Güncelleme: 10.09.2021 12:38
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