Tapu Ve Mülkiyet Sorunu Çözülüyor

İBB tarafından yürütülen imar planı çalışmalarında, İstanbullular da söz sahibi olabiliyor. Adalar, Bakırköy, Avcılar -Yeşilkent, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Beylikdüzü başta olmak üzere tüm ilçelerdeki çalışmalarda, vatandaşlar da sürece dahil ediliyor. Planlama çalışmalarının yürütüldüğü ilçelerde anket, çalıştay, bilgilendirme, toplantıları ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenleniyor. İstanbul Times Haber Ajansı