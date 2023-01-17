Tangle Teezer ile Saç Taramak Artık Çok Keyifli!

Örneğin saç tarağı! Saç bakımınızı ne kadar düzenli ve iyi ürünlerle yapsanız da saç tarama esnasında saçın koparak dökülmesini veya elektriklenmesini önleyemezsiniz. Saçınıza uyguladığınız ürünler kadar tercih ettiğiniz tarak, fırça seçi mi de son derece önem taşır.

Saç taramayı keyifli hale getiren Tangle Teezer uzunlu kısalı tasarımı sayesinde saçları acıtmadan ve kırmadan kolayca taranmasını sağlar. Her saç yapısına özel olarak tasarlanan Tangle Teezer saç fırçası özelliklerine gelin birlikte göz atalım..

Kısa-uzun dişleri sayesinde dolaşan saçları acıtmadan kolayca açar.

Tarama esnasında elektriklenmeyi önler.

Taramadan kaynaklı saç kırılmalarını ve kopmalarını engeller.

Özel tasarımlı ergonomik yapısı tutuş kolaylığı sağlar.

Saçlara daha canlı ve parlak görünüm kazandırır.

Kapaklı özelliği sayesinde her an yanınızda taşıma imkanı sunar.

Tangle Teezer Salon Elite Serisi

Saçlarınızda profesyonel bir görünüm sunan Tangle Teezer Salon Elite Serisi, iki aşamalı bir bakım sağlamaktadır. Çift katman teknolojisi ve kısa-uzun dişleri sayesinde saçlarınızı acıtmadan kolayca taramanızı sağlar. Özel tasarlanmış ergonomik yapısı tutuş kolaylığı sağlarken saçlarınızı elektriklendirmez. Saçlardaki kırılmayı en aza indirger.

Tangle Teezer Compact Styler Serisi

Bu seri, tarağını çantasında taşımak isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır. Çantayla uyumlu, kapaklı özelliği sayesinde gün boyu yanınızda taşıma ve saçlarınızı her an tazeleme imkanı sunar. Tangle Teezer yorum ve kullanıcı deneyimleri arasında da en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır.

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