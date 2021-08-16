Taksim Olayında Peronelin İş Akdi Feshedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zabıta ekiplerinin 26 Temmuz’da Taksim Meydanı’nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdini feshetti.

İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi.

Olayın yaşandığı gün bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Taksim’de bir kadına şiddet uygulayan kişiyle ilgili araştırma sürmekte. İddia edildiği gibi şiddet uygulayan, sivil giyimli şahsın İBB ile herhangi bir ilişkisi tespit edilirse en ağır cezai işlem uygulanacaktır. İBB olarak kadına yönelik şiddeti kınıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Times Haber Ajans (İTHA)