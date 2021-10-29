Taksim'de 98'nci Yıl Anması 

BEYOĞLU / İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’nci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda kutlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutanı Kemal Yeni ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki resmi törende bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da hazır bulunduğu tören; Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sırasıyla Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, tören mangası eşliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak, saydı duruşunda bulundu. Çelenklerin konulmasının ardından resmi tören sona erdi. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da bulunduğu siyasi parti temsilcileri de resmi törenin ardından, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Törenlerin ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Taksim Maksemi’nde açılan, “Kültür İnsanı Atatürk” konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)